FOTOS | ¡Daniel Corral y Antonieta Gaxiola se casan!

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola se casan. Así lo confirma un vídeo del gimnasta mexicano en su cuenta de YouTube, en donde compartió la pedida de mano a la ciclista olímpica, ¡qué emoción!

Con las montañas de fondo y algunos momentos que compartieron juntos antes y después de entregar el anillo de compromiso.

“Llegó el día sin conocer lo que el destino nos tiene preparado, mi única fortaleza y mi mayor fuerza es saber que estarás junto a mi el resto de mi vida. Eres y siempre serás la mejor decisión de mi vida”, se lee el mensaje de Daniel Corral en sus redes sociales.

"¡Un sí para siempre! Eres el ser con el que quiero pasar el resto de mi vida. Gracias por hacerme sentir la mujer más afortunada de este mundo. Te amo infinitamente @danielcorralmx estoy lista para iniciar esta nueva etapa en nuestras vidas.”, escribió por su parte Antonieta Gaxiola.

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