MasterChef 24/7: la receta fácil y saludable de la Chef Zahie para hacer ensalada de garbanzos

Si buscas una comida fresca, nutritiva y lista en pocos minutos, la Chef Zahie Téllez tiene la opción perfecta. La jueza de MasterChef 24/7 compartió en sus redes sociales una sencilla receta de ensalada de garbanzos que combina ingredientes mediterráneos con un aderezo cítrico, ideal para disfrutar como plato principal o como guarnición. La experta culinaria confirma que no se requieren de preparaciones complicadas para lograr buenos sabores.

La Chef Zahie Téllez considera que hay 2 participantes que se están esforzando mucho en MasterChef 24/7|ESPECIAL

MasterChef 24/7: receta de ensalada de garbanzos de la Chef Zahie

Además de ser una preparación práctica, esta ensalada destaca por su equilibrio de sabores y texturas. Los garbanzos aportan proteína vegetal y fibra, mientras que el pepino, el jitomate cherry, las aceitunas y el queso panela crean una mezcla ligera y muy colorida, perfecta para los días calurosos o para quienes desean incorporar más alimentos saludables a su alimentación.

"Pon los garbanzos y #TodoAlBowl en esta deliciosa ensalada llena de color", escribió la Chef Zahie para acompañar la receta y el paso a paso para lograr esta preparación saludable.

Ingredientes para la ensalada:



El jugo de 1/2 limón amarillo o verde

Ralladura de limón

Sal al gusto

Aceite de oliva

Una pizca de orégano seco (opciones tomillo, romero, mejorana)

1/4 de cebolla morada, picada en cubos pequeños

1/2 tza de jitomate cherry, cortados por la mitad

1 pepino persa, cortado en cubos

1/4 tza de aceitunas, cortadas por la mitad

1/4 tza de queso panela, cortado en cubos

1/2 tza de garbanzos cocidos

Pimienta negra al gusto

La Chef compartió esta ensalda de “todo al bowl” que es muy fácil de preparar.

El paso a paso en 2 minutos: la receta saludable al estilo MasterChef

La Chef Zahie destaca que los garbanzos no solo son para las sopas, y confirma con esta ensalada que son un alimento versátil. "Fácil de preparar y en 2 minutos queda perfecta. ¡Guarda esta receta para tu próxima comida!", agregó la jueza de MasterChef México 2026 para acompañar el clip en Instagram.

Procedimiento:



En un bowl, colocar el jugo de limón, la ralladura de limón, sal y el aceite de oliva (por una parte de limón, son tres partes de aceite de oliva). Añadir el orégano, la cebolla, el jitomate cherry, el pepino, las aceitunas, el queso panela y los garbanzos. Integrar muy bien y añadir la pimienta recién molida.

Con esta receta, la Chef Zahie Téllez demuestra que una comida saludable no tiene por qué ser complicada. En cuestión de minutos podrás preparar una ensalada completa, llena de frescura y sabor, que se convertirá en una excelente alternativa para cualquier día de la semana.

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