5 ideas para decorar una fiesta de graduación con poco presupuesto

En esta temporada de salidas escolares, el organizar una fiesta de gradación puede ser todo un reto, pero no por eso debe representar un gasto desorbitante. Ahora te contamos sobre 5 ideas de decoración que te ayudarán a darle un toque único a tu celebración.

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Las fiestas de graduación con presupuesto limitado son posibles sin renunciar a grandes decoraciones, luces y nada de lo que creas que pueda representar un gran gasto, pues con creatividad y destreza puedes crear un ambiente elegante y memorable.

5 ideas para crear fiestas de graduación únicas y llenas de glamour de manera sencilla y económica

El organizar una fiesta de graduación memorable en tu casa es posible si tomas en cuenta los pequeños detalles como la iluminación, la personalización, la comida y la interacción de los invitados. Con estas ideas podrás lograr un ambiente alegre que te permita disfrutar de la mejor manera sin gastar de más.

Temática en dos tonos

Una manera de reducir el impacto de la decoración es apostar por una paleta de colores clásica, que pertenezca a la elegancia, como manteles blancos, cubiertos en plata y globos metálicos o dorados. Esta idea prioriza el aspecto vital sobre la hostilidad.

Temática en dos tonos |Imagen generada con IA

Photobooth con elementos reciclados

Puedes sorprender a todos con un fondo de fotos, utilizando el marco de un espejo grande que tengas en casa, para darle firmeza al forrarlo con papel metálico y colocar un letrero que haga referencia a la celebración. Puedes complementar el área con imágenes descargables como bigotes, lentes o frases.

Photobooth con elementos reciclados|Imagen de generada con IA

Mesa de bocadillos (Grazing Table)

Puedes ofrecer una barra de bocadillos en lugar de una cena de tres tiempos; este tipo de detalles convierte al evento en un cóctel elegante y fresco. Además, invita a los asistentes a socializar mientras comen.

Mesa de bocadillos (Grazing Table)

Proyección de fotos y videos en bucle

Con la proyección de imágenes de la infancia o temporada escolar en bucle desde una USB o computadora a un monitor o televisión, lograrás transformar por completo la escenica de la celebración.

Proyección de fotos y videos en bucle|Imagen generada con IA

Libro de firmas alternativo

Opta por emplazar el típico libro de visitas por un cuadro o fotografía representante, para que todos los asistentes puedan firmarla y dejar un mensaje concreto.

Libro de firmas alternativo|Imagen generada con IA

Si estás por festejar a un recién graduado, toma en cuenta algunas de estas ideas para convertir el evento en una fiesta especial, única y elegante de manera sencilla y sin gastar de más.