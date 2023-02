Anuel AA enfrenta nuevo escándalo, tiene demanda por agredir a su exesposa.

Anuel AA no sale de una y ya está en otra luego de que hace unos días confirmara su separación de Yailin, la más viral por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas pero que generaron una gran expectativa debido a que la cantante está embarazada de su bebé.

Mucho se ha dicho sobre que el cantante urbano tenía otra mujer (Shaarza Moriel) y que tuvo una hija con otra mujer (Melissa Vallecilla), así como que se separó de la cantante por sus excesivos gastos.

¿Qué dijo Anuel AA sobre su separación de Yailin, la más viral?

El intérprete de “Soldado y profeta” salió a aclarar lo sucedido y sobre la mujer con la que supuestamente salía dijo: “se te acabó la película… Nunca la he visto, no sé quién es”. “Me han achacado cien mil cosas también, como lo de la niña, lo de la colombiana, a la muchacha, esa que salió diciendo… quería una fama bien cabr…. Es cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación”.

¿Tiene una hija con otra mujer?

De la hija que supuestamente tuvo con Melissa Vallecilla, Anuel AA señaló que “Es una mentira. No hablo de la situación porque usted a mí no me conoce, diga lo que usted quiera al mundo. Usted a mí no me conoce. Usted compartió conmigo como 3 o 4 horas y yo no volví a verla a usted más nunca, se inventó una historia legendaria y que venía de Houston para Miami y que a vivir conmigo”.

¿Anuel AA enfrenta demanda de su exesposa? Como mencionamos al principio, Anuel AA no sale de una y ya está en otra y a días de que confirmara su separación de Yailin, la más viral, el cantante se ha vuelto a poner en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que enfrenta una demanda por agredir a su exesposa Astrid Cuevas.

¿Qué dijeron las autoridades?

De acuerdo con la policía de Puerto Rico, existe una querella en contra del cantante urbano por “violencia doméstica”. “Ante las múltiples solicitudes de confirmación por parte de los medios sobre las alegaciones de una querella por violencia doméstica en contra de Emmanuel Gazmey, se confirma la existencia de tal querella. Por tratarse de un caso de violencia doméstica, la policía de Puerto Rico no ofrece más detalles”, dice una publicación del Gordo y la Flaca en Instagram.

¿Anuel AA amenazó a su ex?

De acuerdo con la periodista Sylvia Hernández, Astrid Cuevas procedió con la demanda debido a las supuestas amenazas telefónicas que sufrió por parte de Anuel AA. “La policía de PR investiga una querella radicada por Astrid Cuevas anoche en un cuartel de Carolina contra Emmanuel Gazmey Santiago, por alegadas amenazas de muerte vía telefónica. La joven estaaría siendo citada por la Fiscalía”, señaló.