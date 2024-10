SEP suspende clases de última hora y anuncia megapuente de 5 días

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que algunos alumnos de educación básica tendrán acceso a un megapuente de cinco días, en los que descansarán de las actividades escolares y podrán disfrutar del Día de Muertos 2024 en compañía de su familia y de sus seres queridos.

Es importante mencionar que el Día de Muertos no está establecido como una fecha de descanso obligatorio, por lo que de manera oficial no se encuentra contemplado como día de asueto en el calendario de la SEP correspondiente al ciclo escolar 2024-2025. Esto significa que el megapuente no aplicará para todos los alumnos de educación básica.

¿Quiénes tendrán 5 días de megapuente por Día de Muertos?

Fue el gobernador de San Luis Potosí quien explicó a través de la SEP estatal que en la entidad habrá cinco días de descanso para los alumnos de educación básica. Este megapuente dará inicio el miércoles 30 de octubre de 2024 y finalizará el próximo lunes 4 de noviembre del presente año.

Te puede interesar: Día de Muertos 2024: ¿Qué cosas no debes poner en tu ofrenda?

Lo anterior quiere decir que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán descansar el miércoles 30 y el jueves 31 de octubre, así como el viernes primero de noviembre, sumando los dos días de fin de semana, el resultado es un puente escolar de 5 días.

Esta medida propuesta por el Gobierno de San Luis Potosí tiene como objetivo incentivar a los menores de edad a formar parte de las celebraciones del Día de Muertos que tienen lugar en la región, como son la Fiesta de las Ánimas que se lleva a cabo en la Huasteca, también conocida como el Xantolo.

Y es que esta entidad posee una gran riqueza cultural en torno a la celebración del Día de Muertos, por lo que a pesar de no considerarse un día de asueto oficial por la SEP se decidió la suspensión de clases a nivel estatal, para que así todos los estudiantes puedan formar parte de las tradiciones.