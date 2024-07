Anuptafobia: ¿Qué es y por qué se produce, según psicólogos?

En la actualidad, es cada vez más común ver a personas solteras que eligen no tener una relación. Sin embargo, si a ti te cuesta estar soltero y la idea de no tener pareja te aterra, podrías estar sufriendo de anuptafobia; es decir, el miedo irracional a no encontrar nunca una pareja amorosa. Las personas con esta fobia perciben la soltería como un obstáculo para la felicidad y se sienten incompletas sin una relación constante.

¿Qué es la anuptafobia en psicología?

La anuptafobia se caracteriza por un miedo extremo a permanecer soltero. Aunque es normal desear encontrar una pareja amorosa, esta fobia se vuelve preocupante cuando el deseo se convierte en un miedo abrumador de estar solo por el resto de la vida. Para diagnosticar anuptafobia, el miedo irracional debe ser obsesivo durante más de seis meses, causar angustia significativa en la vida social y profesional, y ser desproporcionado en relación con el peligro real de no encontrar pareja.

Las personas con anuptafobia a menudo sienten que no están a la altura de quienes les rodean y experimentan una constante sensación de soledad. Esta fobia también provoca una sobreinterpretación de las señales y una planificación excesiva de una vida perfecta en pareja, incluso con personas que acaban de conocer.

¿Por qué se produce la anuptafobia?

La anuptafobia puede tener su origen en experiencias traumáticas de abandono, lo que lleva a la creencia de que solo una pareja puede proporcionar seguridad emocional. Además, la presión social también juega un papel importante.

A pesar de los avances sociales, muchas culturas aún consideran el matrimonio como una etapa esencial de la vida, lo que puede intensificar el miedo a estar soltero.

Otro síntoma de la anuptafobia es la tendencia a mantener cualquier relación, por tóxica o poco satisfactoria que sea, y la incapacidad de estar soltero por largos períodos. Algunas personas pueden incluso aislarse socialmente para evitar ver parejas felices, lo que les provoca envidia y angustia.

La anuptafobia puede tratarse con ayuda psicológica. Si temes estar soltero, es importante acudir a un especialista que pueda indicarte el mejor tratamiento. Con el apoyo adecuado, es posible superar esta fobia y llevar una vida más plena y satisfactoria.

