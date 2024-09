Reportan que habrá un pagón masivo este 18 y 19 de septiembre: Estos son los detalles

Recientemente, la noticia de un apagón masivo en Ecuador durante la noche del este miércoles 18 de septiembre y la mañana del jueves 19 del mismo mes, ha generado gran revuelo en las redes sociales. Ante esta situación, muchos mexicanos se han preguntado si este corte de energía podría afectar al país.

Es comprensible que surjan estas inquietudes, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y además, cabe recordar que meses atrás nuestro país vivió este fenómeno. Sin embargo, es importante aclarar que la crisis energética que enfrenta Ecuador no tiene implicaciones directas en el suministro eléctrico de México.

¡Como buen equipo, se enfrentaron juntos a los toques de Guerra de Palabras! [VIDEO] ¡Descubre qué equipo se llevó más toques del verdugo que no tuvo piedad de ellos en nuestro juego de Guerra de Palabras!

¿Habrá un apagón masivo en México este 18 y 19 de septiembre?

Entonces, ¿habrá un apagón masivo en México este 18 y 19 de septiembre? La respuesta es clara: No, México no se verá afectado por los apagones programados en Ecuador. Estos cortes de energía son una medida tomada por el gobierno ecuatoriano para realizar un mantenimiento preventivo en su sistema eléctrico y hacer frente a una situación de crisis energética particular de ese país.

Te puede interesar: Apagón CDMX: ¿Cómo reportar que en mi colonia no hay luz?

¿Por qué se generó esta confusión?

Cabe señalar que la rápida propagación de noticias en las redes sociales puede generar desinformación y confusión. En este sentido, es común que las personas compartan información sin verificar su fuente, lo que puede llevar a la creación de rumores y falsas alarmas.

¿Qué hacer ante un posible apagón en México?

No obstante, aunque la probabilidad de un apagón masivo en México es prácticamente nula, es siempre recomendable estar preparados, por lo que a continuación te dejamos algunos consejos útiles a tener en cuenta:



Mantén tus dispositivos cargados: Antes de un apagón, asegúrate de que tus teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos estén completamente cargados.

Antes de un apagón, asegúrate de que tus teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos estén completamente cargados. Ten a la mano una linterna: Una linterna puede ser muy útil durante un corte de energía.

Una linterna puede ser muy útil durante un corte de energía. Guarda alimentos no perecederos: En caso de un apagón prolongado, tener alimentos que no requieran refrigeración te será de gran utilidad.

En caso de un apagón prolongado, tener alimentos que no requieran refrigeración te será de gran utilidad. Al restablecerse la energía espera unos minutos: Antes de volver a conectar tus dispositivos, espera al menos 5 minutos para asegurarte de que el voltaje se haya estabilizado.

Antes de volver a conectar tus dispositivos, espera al menos 5 minutos para asegurarte de que el voltaje se haya estabilizado. Revisa si hay daños: Inspecciona tus aparatos en busca de signos de daño, como luces parpadeantes, ruidos extraños u olores inusuales. Si notas algo fuera de lo común, desconecta el aparato inmediatamente y contacta a un técnico.

Te puede interesar: Trucos para aumentar la velocidad de tu Internet desde el celular