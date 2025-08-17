Este es el signo del zodiaco con el que nunca deberías hacer negocios: todo saldría muy mal

En el mundo de la astrología, cada signo del zodiaco tiene sus virtudes y defectos . Aunque algunos son excelentes para emprender negocios, también hay quienes pueden convertir una colaboración en una auténtica pesadilla.

De acuerdo con El Horóscopo Negro, hay combinaciones entre signos que simplemente no funcionan en el ámbito empresarial. A continuación, te detallamos cuáles son y por qué sucede.

¿Por qué algunos signos del zodiaco son tan malos en los negocios?

No importa cuán buenas sean tus intenciones o lo prometedor que parezca el proyecto: las energías y características de ciertos signos tienden a chocar con la dinámica de trabajo en equipo y la estabilidad financiera. Por ejemplo:

ARIES – LIBRA

Las personas Aries suelen ser impulsivas y quieren que todo salga exactamente como lo planearon, mientras que Libra es indeciso y prioriza la armonía por encima de todo. ¿Ves el problema?

TAURO – ACUARIO

Esta combinación chocaría inevitablemente. Tauro es territorial con sus planes, mientras que Acuario es impredecible: ¡jamás sabrás cuál será su siguiente jugada!

(ESPECIAL/Canva) En los negocios se necesita responsabilidad y trabajo en equipo.

GÉMINIS – VIRGO

Géminis ama innovar y crear proyectos inimaginables sin importar el esfuerzo que impliquen; pueden ser desorganizados, pero siempre mantienen la vista en el objetivo. En cambio, Virgo busca el perfeccionismo y podría retrasar el avance con tal de garantizar seguridad en el emprendimiento.

CÁNCER – LEO

Cáncer disfruta trabajar y no le importa dedicar más horas de las acordadas, mientras que Leo avanza a su propio ritmo y necesita atención y reconocimiento para rendir; además, en ocasiones, busca sobresalir.

(ESPECIAL/Canva) Tienes que elegir bien con quién harás negocios.

LEO – CAPRICORNIO

Estos dos signos chocan de frente. Tanto Leo como Capricornio son trabajadores y buscan la excelencia, pero el constante deseo de reconocimiento de ambos puede derivar en una batalla de egos.

VIRGO – SAGITARIO