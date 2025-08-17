Antes esta moneda valía 2 pesos y hoy la venden en MILLONES por un error inimaginable

Las monedas antiguas o conmemorativas son de las más buscadas por los coleccionistas, pero cuando presentan un error, rápidamente se convierten en auténtico “oro” para los expertos en numismática. Tal es el caso de una moneda de 2 pesos mexicanos que se ofrece hasta en $4,000,000 debido a un detalle insólito: tiene una huella impresa por error en la parte del águila.

El vendedor, ubicado en Tultepec, Estado de México, asegura que se trata de una pieza invaluable y que, a pesar de haber circulado, su valor supera cualquier expectativa.

Qué dice Banxico sobre la moneda de 2 pesos: características

El Banco de México (Banxico), que registra todas las monedas acuñadas y puestas en circulación, indica que la moneda de 2 pesos de la familia C presenta características específicas: un peso de 5.19 gramos, diámetro de 23.0 mm y, en el anverso, el Escudo Nacional.

(ESPECIAL) Esta moneda de 2 pesos tiene un error de acuñación.

En el reverso aparece el valor nominal levemente inclinado a la derecha, junto al signo “$” y el año de acuñación. A un costado, se encuentra el grabado de la Casa de la Moneda de México “M°” y, en el anillo, los detalles del Anillo de los Días de la Piedra del Sol.

¿Por qué los errores en las monedas aumentan su valor?

Los errores de acuñación , como una huella digital marcada o un descentrado en las capas de metal, pueden transformar una moneda común en una pieza única y muy cotizada. Según el portal especializado Global Coin, los coleccionistas valoran enormemente estos fallos de fabricación. Desde un planchet erróneo hasta un diseño duplicado, cada defecto tiene un valor distinto.

Por eso, si posees una moneda con algún error como estos, lo ideal es acudir a una casa especializada en numismática para que un experto determine su valor real.