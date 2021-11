Alicia Machado dejó entrever que José Manuel Figueroa la golpeó.

Alicia Machado dejó entrever que sufrió violencia por parte de su ex José Manuel Figueroa cuando mantuvieron una relación sentimental.

Alicia Machado desató polémica con sus declaraciones

Alicia Machado tiene muchos planes que dejó en pausa por la cuarentena; ¡nos platica EN EXCLUSIVA cuáles son!

La exreina de belleza rompió el silencio en un reality show donde se quedó con el primer lugar.

Hasta que me levantó la mano y me pegó, me dio un bofetón, me voló tres metros más allá y fue para darme patadas. Es la única vez que un hombre me ha levantado la mano, pero no le quedaron ganas

La exparticipante de MasterChef Celebrity no mencionó el nombre de José Manuel Figueroa, pero los internautas hicieron sus propias teorías.

“Ese cuate por eso es misógino y por eso golpea mujeres. A mí me pegó… pero no lo voy a mencionar, no le voy a dar publicidad”, expresó la venezolana a sus compañeros del reality show.

Te puede interesar: Broma de Belinda a Kinky se sale de control. (VIDEO)

Farina Chaparro reacciona a las declaraciones de Alicia Machado

Farina Chaparro, quien denunció a su ex José Manuel Figueroa por violencia y lesiones, rompió el silencio sobre Alicia Machado en su cuenta de Instagram.

La modelo pidió al público mexicano “abrir los ojos” ante la verdadera personalidad del hijo de Joan Sebastian.

Aunque no hay mucho que hacer en mi situación legal, quizás mediáticamente o de una u otra manera, empiecen a abrir los ojos de que no solamente soy yo

A finales de septiembre de este año, Farina acudió a la Fiscalía para hacer formal su denuncia al cantante mexicano, a quien calificó de “narcisista”.

“Ya sabía lo complicado que iba a ser atravesar por esta situación, pero no es lo mismo imaginarlo o pensarlo, que realmente vivirlo. Yo no soy una persona acostumbrada a los ataques”, expresó la artista a la prensa mexicana.

José Manuel Figueroa no se ha pronunciado ante las acusaciones en su contra, de hecho, mantiene una nueva relación sentimental con Maire Claire Harp.

También te puede interesar: Hermano de Yuya rompe el silencio tras muerte de sus gemelos.