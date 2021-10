Guardia de Aracely Arámbula fue denunciado por periodista.

Nelssie Carrillo denunciará al guardia de Aracely Arámbula.

Hace unos días, una periodista y su camarógrafo entraron en conflicto con un guardia de Aracely Arámbula porque presuntamente se habían atrevido a abrir la puerta del vehículo donde iban los hijos de la actriz para grabarlos. Sin embargo, Nelssie Carrillo ya hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, porque hubo una agresión hacia ellos.

En un video que una cadena de televisión hispana compartió con Ventaneando, se aprecia cómo le arrebataron el celular a la reportera para borrarle videos y fotos, mientras hacían guardia a las afueras del teatro donde estuvo la actriz.

Te puede interesar: Alessandra Rosaldo defiende a Eugenio Derbez por polémica estatua en Acapulco.

Aracely Arámbula intentó conciliar durante el incidente

La mamá de los hijos de Luis Miguel intentó conciliar entre ambas partes en el penoso incidente, insistiéndoles que no quería que grabaran “sus chanclas con medias”, además de que debían mantener distancia por el COVID-19.

“Estamos tan felices, estábamos en la obra, te voy a decir que no quería que grabaran mis chanclas con medias. Me la he pasado tan bien hoy, hice dos funciones que estoy tan contenta que no quiero estar enojada con nadie”, dijo Arámbula.

También podría interesarte: Fanáticas de Lalo Mora se amontonan para tocar al cantante en Coahuila.