Fanáticas de Lalo Mora se amontonan para tocar al cantante en Coahuila.

Pese a terrible reputación, Lalo Mora fue abrazado por varias fans.

Aunque Lalo Mora, exintegrante de Los Invasores de Nuevo León, se ha ganado el repudio de millones de personas por manosear a sus fanáticas durante sus presentaciones, este fin de semana en Piedras Negras, Coahuila, fuimos testigos de algo increíble, pues decenas de mujeres se arremolinaron a su alrededor para abrazarlo, besarlo y fotografiarse con él.

Tal era la euforia, que incluso burlaron la seguridad del concierto, en el que también se presentó el cantante Carín León.

En un momento fue su propia hija, quien fungió como guardia de seguridad para quitarle de encima a las exaltadas mujeres; sin embargo más tardó en quitarle a unas, cuando ya otras se habían colado de nuevo.

Al pie del escenario, otro grupo de fanáticas pedía al cantante que las autorizara a subir, pero este les hacía señas negándose a ceder.

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Decenas de fanáticas se amotinaron en el concierto de Lalo Mora

Más avanzado el concierto, Lalo Mora permitió que sus fans se acercaran, por lo que se hizo una fila interminable de seguidoras que buscaban acercársele.

En otro extremo del escenario, su hija buscaba contener a las imprudentes mujeres que finalmente se salieron con la suya.

Al finalizar, intentamos acercarnos para cuestionarlo sobre la polémica por manosear a sus fanáticas, pero su equipo de seguridad lo evitó a toda costa.

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