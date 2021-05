Luis Miguel es prueba superada para Aracely Arámbula, así lo dejó ver

La estrella de la pantalla chica envió un mensaje de superación a todas aquellas mujeres que aseguran que no pueden salir de una relación.

Luego de revelar que no será parte de Luis Miguel, la serie, y ventilar que Luis Miguel hace más de un año que no paga la pensión de sus hijos, nuevamente Aracely Arámbula vuelve a causar polémica al hablar indirectamente de la relación que tuvo con el “Sol”.

Durante un video que compartió en sus redes sociales, la actriz mandó un mensaje a sus seguidoras indicando que se puede superar una ruptura amorosa, así como ella lo hizo hace años ¿con ‘Micky’?

Aracely Arámbula estaría furiosa con Luis Miguel por cuestiones de dinero.

“Arriba, hermosas, vamos adelante que sí se puede, que, si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tú no?”, indicó Arámbula en el clip.

En la grabación, que se viralizó en redes sociales, Aracely Arámbula no mencionó al cantante, sin embargo, sus seguidoras lo interpretaron como un indirecta hacia el intérprete de “Hasta que me olvides”.

La actriz también mencionó que su sobrina también la ve como un ejemplo para salir adelante: “Como dice mi sobrina, si tú saliste de “mmm” por qué yo no voy a salir del cucaracho”.

No es la primera vez que se dice que la “Chule” le manda un mensaje oculto a su ex y padre de sus dos hijo, pues el año pasado lanzó el tema “Malas noticias”, que se dijo la letra era una indirecta a Luis Miguel.

“Te tengo malas noticias, No me fue tan mal sin ti, ni me faltaste ni me doliste, ni me morí. Si te creías inolvidable, ya ves que no es así. De ti mejor ni pregunto, se ve que no eres tan feliz. Ni me olvidaste, ni superaste lo que te di”, dice la letra de la canción.

Cabe resaltar que pese a que no se conocen detalles de la relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue en 2005 cuando se filtraron las primeras imágenes de ambos conviviendo enamorados públicamente.

Aracely Arámbula aclara si su historia formará parte de la serie Luis Miguel.

Producto de su relación, nacieron los dos hijos menores de “Luismi”: Miguel y Daniel, a quienes Aracely ha mantenido alejados de la vida pública y escandalosa.

En diversas ocasiones la actriz ha dicho que vivió junto al cantante una hermosa historia de amor, digna de un cuento de hadas, es por ello que se ha negado a que se toque ese tema en la serie del cantante.

