Luis Miguel sí encontró la forma de pagarle la pensión a ‘La Chule’.

Hace un par de días el representante legal de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, reveló al programa Ventaneando que su clienta llevaba más de un año solventando los gastos de sus hijos debido a que Luis Miguel dejó de cumplir con la pensión alimenticia.

Pous también dio a conocer que el abogado del cantante les señaló que: “‘No hay forma de pagar en este momento’”, sin embargo, dijo desconocer si dicha indicación venía de Luis Miguel ya que no han podido “romper” la barrera que el padre de los hijos de su clienta puso desde hace algún tiempo.

El abogado de Aracely Arámbula también aclaró que Luis Miguel no le dio una camioneta a su clienta para el uso de sus hijos como se ha dicho, dejando ver que la actriz se hace cargo al 100 por ciento de los gastos de sus hijos.

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A días de dichas declaraciones ha trascendido que Luis Miguel llegó a un acuerdo con Aracely Arámbula y empezará a pagar la pensión de los meses que le debe.

La noticia del acuerdo al que llegaron los abogados de ambas partes fue a dada a conocer por la presentadora de televisión Mónica Noguera.

Asimismo, señaló que el intérprete de “Hasta que me olvides” también pagará el retroactivo de los meses que dejó sin pensión a sus hijos.

Tras darse a conocer el supuesto arreglo, Aracely Arámbula compartió un misterioso mensaje a través de sus historias de Instagram que parece tener dedicatoria: “Con ‘La Doña’ nadie se mete”.

EXCLUSIVA. Aracely Arámbula confiesa que la historia que vivió con Luis Miguel fue hermosa y sus hijos provienen de un gran amor.

No hubo necesidad de una demanda

Cabe recordar que el abogado Guillermo Pous reveló la existencia de varias instancias para que Luis Miguel cumpliera con sus obligaciones como padre de dos niños, Miguel y Daniel, pero que antes de ejercerlas deseaban llegar a un acuerdo.

“Se tiene la alternativa de poner demandas a la plataforma o a la productora (de su serie) eso desencadena que se retengan los ingresos a través de una orden judicial”, esa fue la alternativa que tanto el abogado como su clienta habían pensado.

Además, añadió que, aunque la misión pareciera imposible, siempre hay una forma de conseguir el objetivo.

Y como arte de magía el cantante reaccionó y antes de enfrentar un escándalo ha preferido pagar lo que debe...

¡Aracely Arámbula deja claro que ella mantiene sola a sus hijos y Luis Miguel no le da ni un solo peso!

