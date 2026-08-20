La mejor técnica para mantener tu cabello limpio y con volumen por más tiempo

El cuidado del cabello es fundamental no solo por una cuestión estética, sino principalmente para preservar la salud del cuero cabelludo y de la fibra capilar. Es por eso que los expertos aconsejan un lavado adecuado que ayude a eliminar el exceso de sebo, la acumulación de sudor, las células muertas y los residuos de productos.

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De todos modos, existen diferentes alternativas o técnicas que se pueden emplear para que nuestro cabello luzca siempre radiante y sin perder volumen. En este punto se debe tener en cuenta que si logramos que nuestro cuero cabelludo se mantenga limpio y oxigenado estaremos favoreciendo a una correcta circulación sanguínea, previniendo la caída excesiva y asegurando que las hebras crezcan con mayor fuerza, brillo y vitalidad natural.

Cabello limpio por más tiempo

Mantener el cabello limpio, fresco y con volumen durante todo el día requiere combinar una buena rutina de lavado con trucos de estilizado estratégico. Eso es lo que se detalla a continuación por lo que será mejor aprender esta técnica para no dejar de implementarla:

Claves durante el lavado

Doble champú: Aplica poca cantidad de champú la primera vez para retirar la grasa superficial y enjuaga. En la segunda aplicación, masajea bien el cuero cabelludo y déjalo actuar un par de minutos; esto limpia en profundidad las raíces.

Agua tibia o fría: Evita el agua muy caliente, ya que estimula las glándulas sebáceas del cuero cabelludo, haciendo que se ensucie más rápido.

Acondicionador solo en las puntas: Nunca lo apliques directamente en la raíz. Úsalo únicamente de medios a puntas y enjuaga con abundante agua para que no queden residuos pesados.

Técnicas de secado para ganar volumen

Secado boca abajo: Es el truco más efectivo. Seca tu cabello con la cabeza hacia abajo para que las raíces se separen del cuero cabelludo desde el inicio.

Usa aire tibio/frío: El aire demasiado caliente deshidrata la fibra capilar y puede generar efecto frizz. Termina siempre el secado con un golpe de aire frío para sellar la cutícula y fijar el volumen.

Dirección del difusor o boquilla: Si usas secador, dirige el flujo de aire desde la raíz hacia arriba.

La mejor técnica para mantenerlo

Los pasos precedentes conforman la mejor técnica para mantener tu cabello limpio y con volumen por más tiempo. Sin embargo, resulta fundamental aprender a seleccionar los productos que empleamos a diario para su lavado e incorporar hábitos que nos ayuden con su mantenimiento:

Productos y hábitos diarios