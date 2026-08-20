Ideas DIY: Cómo decorar macetas con técnica de decoupage para tu balcón

La decoración del hogar no solo se basa en la elección del color de sus paredes, el mobiliario a utilizar o los adornos para cada ambiente. En nuestras manos tenemos la posibilidad de crear objetos que sirven para decorar sus espacios y darles un toque distintivo y personalizado.

Noticias Jalisco del 19 de agosto 2026

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) es una de las prácticas que colabora en este sentido. Los proyectos que ofrece por lo general se enfocan en la creación de objetos de decoración, empleando diferentes técnicas, materiales reciclados o de fácil acceso y sin la necesidad de tener conocimientos específicos.

Técnica de decoupage para macetas

Es en este sentido que hoy te proponemos una idea DIY que pone de relieve la técnica decoupage para la decoración de macetas. Esta técnica es un método artesanal que consiste en adherir papeles o láminas impresas sobre diversas superficies utilizando un pegamento especial y aplicando múltiples capas de barniz para lograr un acabado perfectamente liso, uniforme y similar a la pintura a mano.

La técnica decoupage es ideal para renovar objetos cotidianos de forma creativa y personalizada sin necesidad de saber dibujar. Es por eso que la idea DIY de hoy se enfoca en macetas con el fin de que puedan embellecer un balcón.

¿Cómo decorar macetas?

Como se mencionó, la idea DIY propuesta invita a decorar macetas con la técnica decoupage y que estas sirvan para renovar la estética de un balcón. A continuación, se detalla el paso a paso con ideas y consejos prácticos para llevarlo a cabo:

Materiales

Macetas: De barro, cerámica o plástico (las de barro porosas absorben muy bien el pegamento, pero asegúrate de sellarlas antes).

Servilletas de papel decoradas (o láminas de decoupage finas). Los diseños botánicos, florales o geométricos van geniales para exteriores.

Pintura acrílica blanca o de colores claros (para la base).

Cola blanca escolar o adhesivo específico para decoupage (tipo Mod Podge).

Pinceles (uno suave para pegar y otro chato para pintar).

Barniz al agua o barniz sintético transparente (es fundamental para protegerlas de la humedad y el riego).

Lija fina (opcional, para preparar la superficie).

Paso a paso

Preparación de la superficie



Si usas macetas de barro, limpia bien el polvo y aplica una mano de sellador o imprímanse para evitar que la humedad de la tierra arruine el trabajo desde adentro. Si son de plástico, lija suavemente la superficie para crear porosidad y que la pintura se adhiera mejor.

Pintura base



Pinta la maceta con dos manos de pintura acrílica, preferentemente blanca o en tonos claros (como crema o pastel). ¿Por qué? Porque las servilletas son traslúcidas y, si la base es oscura, el diseño perderá protagonismo. Deja secar muy bien entre mano y mano.

Preparar el diseño



Recorta o corta con los dedos (los bordes rasgados se integran mejor visualmente al fondo que los cortes rectos con tijera) las figuras que quieras usar de la servilleta.

Muy importante: Retira las dos capas blancas traseras de la servilleta, quédate únicamente con la capa impresa superior.

Aplicación (Técnica de decoupage)



Coloca el recorte sobre la maceta. Con un pincel suave, aplica la cola vinílica diluida con unas gotitas de agua (o el adhesivo de decoupage) desde el centro hacia los bordes, estirando con cuidado para que no se formen arrugas ni burbujas de aire.

Sellado y protección (Clave para exterior)

