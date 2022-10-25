Julión Álvarez manda mensaje a Alejandro Fernández tras veto de la prensa.

Julión Álvarez alza la voz para quejarse de las versiones que existen de que era el blanco de una balacera ocurrida hace tres semanas en un centro comercial de Zapopan, Jalisco.

El cantante pide que cesen los rumores, pues apenas ha empezado a limpiar su nombre luego de haber sido investigado por presunto lavado de dinero y esto no lo deja bien parado.

"Empiezan a hacer relaciones y empiezan a ensuciar, incluso hasta señalar. Comienzan a formar temas, incluso de los que voy saliendo. No saben lo que batallé cinco años con el sufrimiento. No tengo por qué mentir", dijo a la prensa.

Y confirmó que está a un paso de volver a trabajar en Estados Unidos: "Esta semana se recogieron los pasaportes y el paso que sigue".

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Julión Álvarez manda mensaje a Alejandro Fernández

En otros temas, Julión habló del veto mediático que se le aplicó a Alejandro Fernández en las Fiestas de Octubre, luego de negarse a hablar con la prensa.

"A lo mejor estaba cansado o enfadado. De repente uno no anda con los ánimos, pero yo creo que es respetable. Yo los veo como parte de un mismo equipo, somos una red, lo puedo considerar como un eslabón más de una cadena. Nosotros cantamos y ustedes son un medio hacia el público", declaró.

Julión aprovechó para enviar sus condolencias a Los Tigres del Norte por la reciente pérdida de su señora madre: "Los quiero mucho, de toda la vida los he admirado, me tocó conocer a su mamá también, que en paz descanse".

Julión se presentó este domingo con gran éxito en su segunda fecha de tres en el palenque de Pachuca, que como era de esperarse, lució abarrotado.

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