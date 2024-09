Ariel López Padilla desea que ya entreguen la herencia de Mariana Levy

Ariel López Padilla confía que pronto termine el proceso legal para realizar de una vez por todas la repartición de bienes que Mariana Levy heredó a sus tres hijos, María, a quien procreó con él, así como a José Emilio y Paula Fernández Levy, hijos de José María Fernández ‘El Pirru’.

¿Qué dijo Ariel López Padilla?

En una charla con algunos medios, entre ellos Ventaneando , Ariel López Padilla señaló que “se tienen que solucionar muchos temas de algunas propiedades que hay adeudos, eso se ha sabido. Entonces, yo creo que María ha puesto en manos de los abogados y de las albaceas esa parte para que esté en la mayor transparencia. Creo que lo he comentado, no hay nada que cree más desconfianza que una herencia”.

¿María le pidió no intervenir? Ariel López Padilla reveló que en su momento su hija le pidió no interferir en dicho proceso, pues en un tema que solo le compete a ella y a sus hermanos.

“Ella ha custodiado los bienes de su mamá, en algún momento yo intervine un poco y me dijo: ‘Papá, no por favor, esto es entre mis hermanos y yo’ y respeté su posición”.

¿Qué dijo sobre el conflicto entre José Emilio y Ana Bárbara?

Sobre la guerra de declaraciones entre José Emilio Fernández Levy y Ana Bárbara por haber afirmado que su pareja, Ángel Muñoz, maltrataba a los hijos de la cantante, Ariel dijo lo siguiente: “yo lo que le puedo decir y que sabe es que mi casa es su casa, que siempre va a encontrar en nosotros”.

“Nosotros no estamos con nadie, estamos por el bien de todos porque María es el fruto del amor que yo tuve con su mamá, con Mariana, y todo lo que venga de Mariana es parte de mi vida, entonces, en ese sentido, que no se sienta solo, no está solo”, enfatizó.

¿Cuál fue el consejo que le mandó a José Emilio?

Finalmente, aprovechó para enviarle este consejo a José Emilio Fernández: “Podrás tener muchas dificultades como me pasó con la señora Talina, al final lo arreglamos. José Emilio como su hermana no tienen que cargar el pasado de nadie, es el ahora, el presente y el futuro”.