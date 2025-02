Arturo Carmona sale en defensa de su hija tras críticas por presuntamente apoyar a Cruz Martínez

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, ha sido una víctima colateral del pleito legal que enfrenta su madre en contra de Cruz Martínez por presunta violencia familiar.

¿Melenie Carmona ha sido blanco de críticas?

Recordemos que la joven ha sido blanco de críticas en redes sociales por presuntamente apoyar a Cruz Martínez y no a su madre, luego de ésta lo denunciara por presuntas agresiones.

¿Alicia Villarreal pide ayuda en pleno concierto por violencia intrafamiliar? [VIDEO] Supuestamente, Alicia Villarreal interpuso una denuncia a Cruz Martínez por violencia intrafamiliar. Se especula que la intérprete vivió agresiones físicas.

Esto generó rumores y especulaciones sobre un posible distanciamiento entre madre e hija. Sin embargo, todo se acrecentó cuando Cruz Martínez compartió una fotografía junto a Melenie.

Te puede interesar: VIRAL: Mujer semidesnuda acude al funeral de su amante para darle el último adíós

¿Cómo reaccionó Melenie Carmona?

Melenie Carmona decidió hacerle frente a los comentarios en redes sociales donde compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram lamentando los señalamientos en su contra.

No obstante, Melenie dijo sentirse tranquila, pues la gente cercana a ella la conoce y sabe cuál es su postura sobre el conflicto entre su madre y Cruz Martínez. Por último, dejó en claro que tiene instrucciones precisas de no involucrarse.

“Para ustedes, apoyar es subir una foto, subir un post a Instagram, eso no es apoyarla, para mí, yo como su hija, eso no es apoyarla, eso nada más los estoy alimentando a ustedes, es lo que ustedes quieren ver, quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir”, sentenció.

Te puede interesar: Alicia Villarreal habla sobre los rumores de su divorcio con Cruz Martínez

¿Qué dijo Arturo Carmona al respecto? Ni tardo ni perezoso, Arturo Carmona, su padre, reaccionó a la publicación y salió en su defensa en su cuenta de Instagram donde replicó los videos compartidos su hija.

“Ya basta de ataques a mi familia, dejen ya de juzgar, de suponer, de creer tener la verdad absoluta. Y de atreverse a atacar de algo que no tienen idea. No saben el daño que están haciendo a mi familia. Ya basta”, escribió.

“El apoyo a la familia no se tiene que hacer público, ni dar explicaciones públicas, ni comprobarle nada a nadie fuera de la familia, ¿quién se siente con el derecho de atacar? ¿Y que crea que tenemos la obligación de explicar? ¡YA BASTA! TE AMO MI NIÑA”, finalizó.