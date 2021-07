Arturo Carmona habla de los controversiales besos a su hija Melenie.

Arturo Carmona celebró su cumpleaños número 45 entre el cariño de sus familiares y amigos, en un evento que compartió a través de videos en las redes sociales.

Por si fuera poco, el histrión mexicano desató miles de críticas entre los internautas, quienes comentaron la interacción que tuvo con su hija Melenie Carmona en su fiesta de cumpleaños.

Y es que, millones de personas, criticaron al regiomontano por abrazar y besar en la mejilla a la joven de una manera que calificaron como “inapropiada”.

Ante la ola de dimes y diretes, Arturo Carmona rompió el silencio en reciente encuentro con la prensa, entre ellos, nuestra cámara de Venga La Alegría.

“Es una polémica innecesaria e irresponsable por las personas que comentaron eso. Yo no veo nada de malo que un padre o una madre le demuestre cariño a sus hijos y al revés”, expresó.

Arturo en ningún momento se bajó de su vehículo, además de expresar su molestia por la “polémica innecesaria” en su fiesta de cumpleaños.

“Es un comentario irresponsable, sobre todo en tiempos donde sí resulta delicado. No es el caso de mi hija ni de su servidor”, expresó.

El actor regiomontano también tachó de “irresponsables” a todas las personas que no miden sus palabras en las redes sociales.

“Es algo irresponsable, innecesario, pero que bueno que me dan la oportunidad de esta réplica porque se hizo una nota no tan favorable. Es un beso en la mejilla, en la frente, donde siempre yo y mi hija estamos demostrándonos cariño”, confesó.

Te puede interesar: Ester Expósito reacciona molesta tras ser cuestionada por Alex Speitzer.

¿Qué piensa Melenie Aideé sobre la polémica con su papá?

Arturo Carmona confesó que su hija se carcajeó cuando escuchó las críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

“Mi hija está botada de la risa, me dice ‘¿en qué momento?’ Obviamente estoy cerca de mi hija porque no quiero que esto llegue más allá. Fue algo muy natural”, expresó.

Melenie Aidée, fruto del matrimonio entre Arturo y la cantante Alicia Villareal, también rompió el silencio en su cuenta de Instagram.

“Sinceramente, se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé si hubo más y la verdad no me interesa, pero se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña”, expresó.

También te puede interesar: Vadhir Derbez reacciona furioso ante presunta infidelidad de Mauricio Ochmann.