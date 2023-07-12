Arturo Carmona está soltero, pero no ve la hora para caminar al altar.
Arturo Carmona está soltero, pero confesó que no ve la hora de casarse. Además, está feliz porque su padre pudo superar una fractura de cadera.
Otro ex de Aracely Arámbula que anhela casarse, se trata de Arturo Carmona, quien el pasado fin de semana, celebró su cumpleaños número 47 en Monterrey. Y aunque se dijo soltero y prefirió no ahondar en el romance que sostuvo en un reality show con la modelo e influencer Dania Méndez, sí admitió que le gustaría contraer matrimonio.
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Soltero, soltero, ahorita viene mi patrona que es mi hija. Soltero, tranquilo, un tema que me importa muchísimo, pero ya veremos más adelante qué pasa. No, eso ya pasó, es algo que ya sucedió hace mucho tiempo, respeto mucho a la persona, a lo que sucedió y bueno, la vida sigue
¿Cómo se encuentra la salud de su papá?
Arturo, se dijo feliz que la salud de su padre vaya viento en popa, tras la fractura de cadera que sufrió a finales del año pasado.
Ha pasado momentos muy complicados, pero estamos al pie del cañón, agradecidos y contentos con él
¿Cuándo va a lanzar su carrera musical Melanie Carmona?
Y tal como lo anunció, su hija Melanie llegó al festejo, ahí reveló que será en 2024 cuando debute de lleno en la escena musical de la mano de Cruz Martínez, esposo de su mamá Alicia Villarreal, quien le está produciendo su primer disco.
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Ahorita sigo estudiando y estamos ya en el proceso del disco, voy a estar unas fechas con mi mamá en Estados Unidos… No es el género de mi mamá, porque muchos me preguntan eso, pero es como una fusión de pop, así más o menos, yo he estado en el estudio con Cruz para aprender de todo eso y estamos todos, mi papá, todos somos un equipo