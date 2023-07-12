Arturo Carmona está soltero, pero no ve la hora para caminar al altar.

Otro ex de Aracely Arámbula que anhela casarse, se trata de Arturo Carmona, quien el pasado fin de semana, celebró su cumpleaños número 47 en Monterrey. Y aunque se dijo soltero y prefirió no ahondar en el romance que sostuvo en un reality show con la modelo e influencer Dania Méndez, sí admitió que le gustaría contraer matrimonio.

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Soltero, soltero, ahorita viene mi patrona que es mi hija. Soltero, tranquilo, un tema que me importa muchísimo, pero ya veremos más adelante qué pasa. No, eso ya pasó, es algo que ya sucedió hace mucho tiempo, respeto mucho a la persona, a lo que sucedió y bueno, la vida sigue

¿Cómo se encuentra la salud de su papá?

Arturo, se dijo feliz que la salud de su padre vaya viento en popa, tras la fractura de cadera que sufrió a finales del año pasado.

Ha pasado momentos muy complicados, pero estamos al pie del cañón, agradecidos y contentos con él

¿Cuándo va a lanzar su carrera musical Melanie Carmona?

Y tal como lo anunció, su hija Melanie llegó al festejo, ahí reveló que será en 2024 cuando debute de lleno en la escena musical de la mano de Cruz Martínez, esposo de su mamá Alicia Villarreal, quien le está produciendo su primer disco.

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