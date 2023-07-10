Niurka le exigió a Juan Osorio defender a su hijo Emilio Osorio.

Niurka Marcos asegura que fue ella misma, quien le exigió a Juan Osorio que reaccionara ante los medios, luego de las desafortunadas declaraciones de José Manuel Figueroa, en torno a que no tenía claro si Emilio Osorio, en realidad es hijo de él o de Bobby Larios.

Te puede interesar: Alex Basteri evadió preguntas de Luis Miguel y de su relación amorosa.

Él no había visto la nota y yo le dije ‘No, porque yo no quiero que la gente te vea como un papá que no defiende a su hijo’ no, José Manuel tiene su pareja, la pareja fue seguramente la que le jaló los… y le dijo: ‘Ahorita mismo, te quitas a esa… vieja de arriba, que nos ves que por la… que dijiste, hizo público que te la…, que asco que te hayas… esa vieja vulgar, no te puedo imaginar con ella’

Pero, fiel a su estilo, al contestar a las preguntas, lo hizo hasta de bulto y así sorprendió a nuestro reportero.

Porque seguramente me ve de lejos y a lo mejor lo agarré en curva… porque sabe que soy tan descarada que me le cuelgo del cuello y de la cintura y le digo ‘Mira para que encuentres mi’, que bueno que estaba la mochila…

¿Qué opina de las declaraciones de Bobby Larios?

Niurka, además explotó en contra de su ex Bobby Larios, luego de que según ella, este aprovechó esta polémica para volver a figurar.

Acostúmbrese, a que Bobby hable de mí hasta su último día de vida, cuando le toque pelarse, que esté así, en su lecho de que se va a pelar, va a decir, su último respiro va a decir ‘Niurka’ y su mujer se va a quedar odiándolo, tan bobito, con lo feo que le pegó la vejez

¿Qué mensaje le mandó a Ninel Conde?

Por último, Niurka opinó sobre el video que se hizo viral de una presentación de Ninel Conde, cantando el tema ‘Sálvame’ de RBD, y el público la ha criticado por su falta de talento vocal.

También te puede interesar: Papá de Checo Pérez cree que Paloma reconciliará a Luis Miguel con sus hijos.