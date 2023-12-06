Aseguran que fantasma de Jenni Rivera apareció en concierto de Chiquis

Las redes sociales sirven para muchas cosas, por ejemplo: para entretenernos, mantenernos informados, comunicados con nuestros seres queridos y para socializar con otras personas; sin embargo, también nos regalan grandes historias que se hacen virales, una de ellas tiene que ver con Chiquis Rivera y su finada madre, Jenni Rivera.

Recientemente la hija de ‘La Diva de la Banda’ se presentó en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde hizo vibrar a los presentes con su música, pero también porque supuestamente se manifestó el espíritu de su madre.

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¿El fantasma de Jenni Rivera estuvo presente? En redes sociales, principalmente en TikTok, comenzó a circular un video donde supuestamente aparece el fantasma de Jenni Rivera, quien perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo.

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Al estar cerca su aniversario luctuoso, algunos fans de la cantante creen que se hizo presente en el concierto que su hija ofreció en Los Ángeles.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

En el video se alcanza a apreciar una persona idéntica a la intérprete de temas como “No llega el olvido”, “Ya lo sé”, “La gran señora”, “Paloma negra”, “De contrabando”, “Besos y copas”, entre muchas otras, entre el público.

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Después de que el video se hiciera viral, los internautas reaccionaron con mensajes como: “En ese TikTok viene el video donde sale la doble de Jenni cantando en el concierto de Chiquis, no es un fantasma jajaja”, “Es una imitadora de Jenni que asistió al concierto incluso transmitió en vivo el concierto de Chiquis”, “Dios mío, apareció Jenni”, “Ya les había dicho que Jenni no murió”, “No era el fantasma, era la Jenni”.

¿Era un fantasma o una doble?

Como mencionaron algunos internautas, el supuesto fantasma de Jenni Rivera era una imitadora de la cantante, la cual lleva por nombre Gracia Mónico, quien le sacó uno que otro susto a los internautas que se fueron con la finta.