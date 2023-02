Revelan que Piqué sí le fue infiel a Clara Chía, pero ella lo perdonó.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se han convertido en la pareja del momento desde que el exBarcelona se separó de Shakira y a las pocas semanas se dejó ver junto a la joven española; sin embargo, los tórtolos han protagonizado todo tipo de críticas y rumores.

¿Piqué le fue infiel a Clara Chía?

Uno de los rumores que acaparó los principales diarios hace algunas semanas, fue que Gerard Piqué le habría puesto los cuernos a Clara Chía, por lo que su relación no marchaba del todo bien, tanto así que la española decidió mudarse a casa de sus padres, lejos del exfutbolista y del acoso de la prensa.

Cuando el tema parecía haber quedado enterrado, Jordi Martín, uno de los periodistas que siguen de cerca al exfutbolista del Barcelona y la selección española, reveló durante una emisión del programa colombiano “Lo sé todo”, que Gerard le fue infiel pero ella lo perdonó.

¿Cómo ocurrieron los hechos? Jordi Martín aseguró que Piqué le fue infiel a Clara Chía cuando recién iniciaron su romance y declaró que no puede revelar el nombre de la mujer con la que engañó a la joven española porque “quería permanecer en el anonimato”.

“Yo lo sé y ella lo sabe y ella lo pasó por alto porque era a principios de la relación”. Añadió y reveló que cuando la joven española se enteró de la infidelidad de Piqué lo “tomó tan mal” que decidió irse del lujoso departamento de Pique.

¿Por qué Piqué publicó su primera fotografía con Clara Chía?

De acuerdo con el paparazzi, Clara Chía casi obligó a Gerard Piqué para que publicara su primera fotografía juntos en su cuenta de Instagram, pues le pidió que le diera su lugar frente a todo el mundo.

¿Clara Chía tiene miedo de que Piqué le sea infiel otra vez?

El reportero aseguró que ese es un temor que está latente en la joven, pues sabe que en cualquier momento Piqué le puede poner los cuernos tal como lo hizo con la madre de sus hijos, ya que “si fue capaz de dejar a la madre de sus hijos, podrá dejar a quien sea”.

¿Shakira volvió a tirarle a Piqué en “TQG”?

Hace unos días, Karol G y Shakira lanzaron “TQG”, tema que hace claras alusiones a Piqué y Anuel AA. En lo que respecta a la barranquillera, ésta habla de su cambio de vida y menciona que no le dará una segunda oportunidad al padre de sus hijos.

“Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”. “Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota” y “tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”,