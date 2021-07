Ashton Kutcher y Mila Kunis revelan sus extraños hábitos de higiene.

Todo lo que pasa por la vida de los actores y esposos, Ashton Kutcher y Mila Kunis se vuelve noticia. Esta vez los intérpretes hablaron sobre sus hábitos de higiene en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard y contaron que no se bañan todos los días.

Los intérpretes explicaron la razón de esta polémica decisión sobre su higiene. Dijeron que usar jabón todos los días puede eliminar los aceites naturales del cuerpo. Aseguraron que só¿olo lavan lo “fundamental todos los días”.

“Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duché mucho de todos modos”, dijo la actriz sobre su infancia y reveló que “nunca fui la madre que bañó a sus hijos recién nacidos”.

Te puede interesar: Aracely Arámbula habla por primera vez sobre su relación con Luis Miguel.

Ashton contó cuál es el método que usan para determinar cuándo sus hijos deben pasar por el agua y el jabón.

“Si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”, aseguró. Sin embargo, hay partes de su cuerpo que sí lava todos los días.

Dijo que lava las axilas y sus genitales “todos los días y nada más” y que, suele arrojarse “un poco de agua en la cara después de un entrenamiento para sacar todas las sales”.

Mila sí cuida el cutis de su rostro y contó que lo limpia dos veces al día.

También te puede interesar: Christian Nodal envía el mejor regalo de todos a un fan. (VIDEO)