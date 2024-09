Así deben controlar su sensibilidad las personas Acuario

Acuario es uno de los doce signos del horóscopo occidental, pertenece al elemento aire y es considerado como el más transgresor del zodiaco pues sus ideas siempre están llenas de innovación. Son seres únicos que buscan destacar del resto e ir más allá de lo establecido, aunque también se consideran de corazón altruista y son empáticos, pues buscan cambiar al mundo para bien.

A pesar de que tiene fama de ser un signo frío, el que no sea tan emocional o intenso como los del elemento agua, no significa que Acuario no sea una persona sensible, pues constantemente se deja llevar por sus emociones, es por ello que expertos astrólogos han explicado qué es lo que puede hacer este integrante del zodiaco para controlar su sensibilidad y tomar decisiones más maduras, basadas en un pensamiento crítico.

Esto puede hacer Acuario para controlar su sensibilidad

Acuario es uno de los signos más empáticos de todo el zodiaco, aunque esta capacidad de ponerse en el lugar de los otros puede llevarlo a situaciones bastante incómodas ya que podría comenzar a absorber las emociones de quienes le rodea, cosa que tarde o temprano los hará estallar o que los puede acabar emocionalmente. Para controlar su sensibilidad deberá establecer algunos límites.

Por otra parte, Acuario también acostumbra a poner como prioridad las emociones de los otros y al mismo tiempo ser demasiado duro consigo mismo, es por ello que expertos astrólogos le sugieren ser auto empático, lo que significa que deberá ser más compasivo y no juzgarse cuando la está pasando mal o cuando ha cometido algún error.

Finalmente, para poder controlar su sensibilidad, los nacidos bajo el Sol de Acuario podrán crear un refugio, tanto emocional como físico, a donde puedan recurrir cuando comiencen a sentirse agotados, ahí deberán practicar la meditación y cuestionarse qué es lo que les ha generado incomodidad, para comenzar a establecer límites más sanos.