Así fue la emotiva despedida de Zuria Vega a Alberto Guerra

No cabe duda de que cuando el amor es verdadero cualquier distanciamiento siempre será doloroso, así lo demostró la actriz Zuria Vega, quien le dedicó un emotivo mensaje al padre de sus hijos Lúa y Luka, quien tendrá que ausentarse un tiempo por cuestiones de trabajo.

La pareja conformada por Zuria Vega y Alberto Guerra ha demostrado en reiteradas ocasiones que su amor es a prueba de todo, pues no es la primera vez que tienen que separarse por cuestiones de trabajo.

¿Por qué la pareja se separará? Después de su reciente reunión con Madonna, el actor cubano deberá hacer maletas una vez más para emprender un nuevo viaje laboral.

¿Qué dijo Zuria Vega?

“11 años y sigo sintiendo que se va contigo la mitad de mi corazón cuando te vas lejos a trabajar y, al mismo tiempo, crece y se engrandece con cada sueño tuyo cumplido”, escribió Zuria Vega en un feed de Instagram.

La actriz acompañó la publicación con una foto del anillo que lleva su esposo con la leyenda “To The One I Love”.

¿Cómo reaccionó Alberto Guerra?

La publicación no pasó desapercibida para su esposo, Alberto Guerra, quien la retomó y la compartió con sus seguidores a través de una historia de Instagram

Además de eso, el actor mostró algunos objetos especiales que incluyo en su maleta, como una foto de su familia, un dibujo hecho por su hija Lúa y una tierna nota de su esposa que dice: “Disfruta cada segundo que se va rápido. Te amo mucho”. Conmovido por los detalles, Alberto Guerra escribió: “Todo lo que necesito empacar es esto”.

Por último, Zuria Vega le deseó lo mejor a su esposo: “A seguir cumpliéndolos. Nos vemos prontito”. Por su parte, Alberto Guerra le respondió con un “te amo tanto. Sigamos cumpliendo sueños juntos en esta y las vidas por venir”.