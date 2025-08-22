Desearías saberlo antes: el truco fácil y rápido para hacer crecer tus pestañas de forma natural

Si tantas mujeres buscan los mejores secretos para hacer crecer las pestañas, es porque más allá de cumplir con la función de proteger el ojo, son fundamentales para lucir una mirada hermosa. Y precisamente uno de los mejores aliados de belleza para conseguirlo, es el aceite de ricino, un ingrediente que es capaz de transformarlas de forma fácil y rápida.

Aceite de ricino para hacer crecer las pestañas: cuáles son sus beneficios y cómo usarlo

Lo primero que hay que saber sobre el aceite de ricino y el crecimiento de las pestañas, es que su función principal consiste en fortalecerlas y devolverles el brillo que se pierde por malas prácticas como dormir con maquillaje o abusar de las extensiones.

Asimismo, según Medical News Today, se considera como un ingrediente amigable por su contenido rico en triglicéridos positivos y ácidos grasos de Omega 6, que actuarían como hidratantes capilares.

Canva El aceite de ricino se convertirá en tu aliado de belleza preferido para las pestañas

La forma de uso es relativamente sencilla, pues basta con comprar una fórmula apta para cosmética (que puede encontrarse en farmacias y tiendas de belleza). Para aplicar, toma un cepillo similar al que trae el rímel y pasa un par de veces, cuidando no tocar directamente el interior del ojo ni párpado.

Es importante tomar en cuenta que no se trata de un “producto milagro”, sino que la clave para hacer crecer las pestañas con aceite de ricino está en la constancia. De modo que sus beneficios comprobados están inclinados principalmente a crear una especie de capa protectora que mejore su apariencia, dando sensación de mayor longitud y densidad.

Cuáles son las desventajas de usar aceite de ricino en las pestañas

Aunque este ingrediente es maravilloso para mejorar la apariencia de las pestañas, lo cierto es que tiene que usarse con cuidado. Esto con el fin de evitar complicaciones y así poder disfrutar únicamente de sus propiedades positivas para lucir una mirada espectacular, incluso sin traer maquillaje.

Canva El aceite de ricino en las pestañas debe usarse con cuidado para evitar reacciones adversas

Lo más importante es no abusar de su aplicación, sino hacerlo a modo de rutina aleatoria cada 3 o 5 días. De acuerdo con información de Healthline, el aceite de ricino podría ocasionar ciertas reacciones alérgicas, por lo que es indispensable hacer una aprueba sobre la piel con poca cantidad antes de comenzar con la rutina.