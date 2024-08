Así funcionará el regreso a clases de SEP con el nuevo horario escolar: estos son los cambios

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y el próximo lunes comenzará el ciclo escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ), esto después de casi mes y medio de vacaciones, pero ¿cómo será el regreso a clases con el nuevo horario?

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2024-2025?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2024-2025, las clases comenzarán el próximo lunes 26 de agosto. El nuevo año escolar contempla un total de 190 días efectivos de clases, ya contando puentes y días festivos.

¿Habrá nuevo horario de clases?

Cabe mencionar que la recta final del ciclo escolar 2023-2024 sufrió una serie de modificaciones, en febrero la SEP realizó el primer cambio de horario debido a la llegada del calor y las altas temperaturas, pero tal parece que esos horarios persistirán.

¿Cuál es el nuevo horario escolar? La SEP informó a los padres de familia y tutores sobre el nuevo horario de clases, el cual se implementará a partir del próximo lunes 26 de agosto. Dichos cambios aplicarán a nivel preescolar, primaria y secundaria.





Preescolar:

Turno matutino – de 9 a 12 horas



Turno vespertino – de 14 a 17 horas.

Primaria

Turno matutino – de 8 a 13 horasTurno vespertino – de 13:30 a 18 horas

Secundaria

Turno matutino – de 7 a 13:30 horas



Turno vespertino de 13:30 a 19:10 horas

¿En qué estado aplicará el nuevo horario de clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que dicho cambio aplicará únicamente para el estado de Puebla. El resto de las entidades del país se mantendrán con el horario habitual, incluyendo la CDMX. No obstante, recomendó a los padres de familia y/o tutores preguntar en la institución donde estudian sus hijos sobre el horario de entrada y salida.

“Las y los alumnos ingresarán a los planteles educativos 30 minutos más temprano, la hora habitual de ingreso a las instituciones educativas, mientras que para el turno vespertino también habrá un ajuste de media hora”, dijeron las autoridades educativas.