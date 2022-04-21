Esto pasó en la audiencia por violencia de Frida Sofía.

A Frida Sofía se le juntó el trabajo en las cortes de Miami, pues tanto el lunes pasado como ayer, miércoles, se realizaron audiencias virtuales en torno a dos casos legales que la involucran y que están vigentes.

Uno es el del restaurante en donde fue detenida en enero pasado, por alterar el orden público y resistirse al arresto y, otro relacionado con la denuncia de su vecina Andrea Wilson quien la acusa de haberla agredido en el año 2019 en el elevador del edificio donde vive.

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Y, aunque Frida Sofía no compareció, sí lo hizo David Edelstein, el abogado que la representa en los dos casos y quien recibió la noticia de que ambas audiencias se pospusieron hasta julio próximo.

Señoría entendemos que la defensa va a interponer el término de ‘stand your ground’ en este caso, se está solicitando un aplazamiento porque la víctima actualmente tiene 8 meses de embarazo. Es la primera vez que escuchamos de ese embarazo, así que con referente a ese caso estamos de acuerdo en continuarlo más adelante si usted así lo decide

Le pedimos incluso continuar más adelante con ambos casos. Si tiene 8 meses, entonces nos veríamos el próximo mes, pero le agendaré para julio, creo que ese tiempo es el más adecuado, quedará el 18 de julio a las 10 am, con audiencia previa el 6 de julio a las 10.15 am si todos están de acuerdo...

El abogado de Frida Sofía nos explica su situación

Ventaneando se comunicó más tarde con el abogado de Frida Sofía y nos explicó lo relacionado con su cliente y con los dos casos que enfrenta.

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