Gerardo Bazúa demandó de nuevo a Paulina Rubio.

En medio del arranque de la gira Perrísimas en la que comparte créditos con Alejandra Guzmán, Paulina Rubio enfrenta una nueva demanda por parte de Gerardo Bazúa, padre de su hijo menor Eros, de 6 años, quien solicita a la corte familiar de Miami le otorgue la responsabilidad parental total de su hijo debido, especialmente, a dos cuestiones: la primera porque según acusa, Paulina ha propiciado el retraso escolar del niño debido a constantes faltas a la escuela y la segunda, porque ha sacado al niño del país sin avisarle.

Ventaneando tuvo acceso a la documentación del caso ingresado a la Corte familiar el pasado 8 de abril y donde Gerardo Bazúa especifica que debido a que Paulina Rubio no ha llevado al niño a la escuela por largos períodos, presenta un retraso en su aprendizaje de por lo menos un año, por lo cual, lo han regresado al kinder.

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Gerardo Bazúa también asegura a la Corte que Paulina no tiene interés en las necesidades académicas del niño, por lo cual quiere que se modifique el acuerdo parental para que sea él quien se haga responsable del menor.

Gerardo Bazúa quiere que se respete el acuerdo que firmaron

En cuanto a los viajes del niño, Bazúa apela al acuerdo de custodia que él y Paulina Rubio firmaron en abril del año pasado y que establece que él debe de ser avisado por lo menos con cinco días de anticipación de dichos viajes, lo cual no ocurrió cuando hace poco Paulina se lo llevó a California y Costa Rica; de hecho este último viaje ocurrió en los días que a Gerardo Bazúa le tocaba convivir con su hijo.

Además de que la salida ocasionó la ausencia del niño en la escuela, Gerardo Bazúa aprovechó para expresar ante la Corte de que en contraste cuando él ha solicitado permiso para llevarse al niño fuera del país, ha enfrentado la negativa de Paulina. Debido a todo ello, Bazúa solicita quedarse con el pasaporte del niño para evitar que este viaje sin que él esté avisado; también pide ser compensado con mayor tiempo de convivencia con el menor y que durante dicha convivencia, no esté presente una niñera.

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Al final y, en definitiva, Gerardo Bazúa solicita la responsabilidad parental del menor o que esta sea compartida con Paulina para tomar las mejores decisiones entorno al niño. Para rematar el padre quiere además que, debido a las violaciones al acuerdo de custodia, se le ordene a Paulina cumplirlo al pie de la letra, sea sancionada por su descuidado comportamiento con el niño y que sea ella quien pague los gastos jurídicos del caso.

