Aurea Zapata quiere una disculpa pública de Patricio Cabezut.

El conflicto legal entre Aurea Zapata y Patricio Cabezut continúa, pues no solo se encuentra en la lucha por obtener la guardia y custodia de sus dos pequeñas hijas, sino que el actor, enfrenta una acusación por violencia intrafamiliar, lo que le ha impedido ver a sus hijas desde hace varios meses.

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Sí, busco una disculpa pública porque él ha hablado terrible de mí, él mencionó que le puse el cuerno, que soy bruja, que lo maltrate, por Dios, no tengo secuestradas a mis niñas, las tengo conmigo. Pues claro, tengo la guardia y custodia provisional, por lo penal se le puso una restricción de 90 días, después de 60 y después, sigue la restricción de 300 metros, no se puede acercar a mí ni a mis hijas, ni donde vivimos

Los jueces familiares, por el momento han decidido parar todo el proceso hasta, hacer todos los exámenes psicológicos a él, a mí. Hay un proceso y después de ese proceso ya podrá ver a sus hijas, lo tiene que dictar un juez familiar y decir ‘Las niñas están preparadas o no para ver a su papá’ y la situación es que las niñas dijeron ‘No queremos ver a mi papá en este momento’

¿Cuáles son las acusaciones que hace Patricio Cabezut? Y se defiende de Patricio, quien la acusa de provocar que él pierda oportunidades de empleo.





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Él manifiesta que no tiene trabajo, perdóname, la que está en la quiebra soy yo, pero él nos dejó en la quiebra con las tarjetas hasta el tope. Él me da 1,500 pesos mensuales por niña, no está pagando nada, más que esos tres mil pesos, creo que mencionó que está pagando gastos médicos, de la escuela no está pagando nada, tiene un cuento terrible

A poco más de un año de su separación, la pareja está formalmente divorciada.

El miércoles pasado, salió la disolución del vínculo matrimonial, así se le llama

Aurea Zapata, acudió a un tributo de Barry White en el Centro Cultural Roberto Cantoral, acompañada de las niñas y de un misterioso galán.

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