Patricio Cabezut reveló que también él demandó a su expareja.

En la guerra legal que sostienen, tras haberse separado Patricio Cabezut revela que él no es el único denunciado por violencia emocional, sino que él, también denunció a su expareja Aurea Zapata por el mismo motivo y, por posible daño psicológico en agravio a sus dos menores hijas.

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En diciembre pasado, interpuse dos demandas penales de violencia familiar; la primera, obviamente, en contra de ella por la situación de violencia emocional y daño psicológico a mis hijas y lo que resulté

Y, la otra denuncia penal por violencia familiar que le interpuse a mi contraparte, a mi expareja es por la violencia emocional y daño psicológico a mi persona y son dos denuncias penales que ella tiene

Yo, estoy imputado solamente de una sola probabilidad de violencia emocional, cuando en la declaración de ella, cuando fue a denunciarme penalmente por violencia familiar, me acusó de 11 cosas, pero finalmente fue el 22 de noviembre pasado, el 14 se debe cuando fue la audiencia de vinculación, donde quede vinculado, solo se me acusó de una sola

Ya hay fecha para volver a enfrentarse en los tribunales.

Y, adelantó que el próximo 5 de septiembre volverá a enfrentarse con Aurea Zapata en tribunales.

El próximo lunes 5 de septiembre, tenemos ya, estamos notificados de la siguiente audiencia que se llama Audiencia Intermedia, donde ya se van a presentar finalmente las pruebas complementarias que la Fiscalía va a presentar y las que nosotros tenemos como defensa

El proceso familiar, no puedo mencionarles ya nada más porque yo mismo fui el que le pedí a la juez del décimo de lo familiar, dentro de este convenio que se firmó el pasado 2 de junio en donde se obligaron convivencias inmediatas de parte de los psicólogos y el Cecofam para la re-vinculación de mis hijas con su padre

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