¿Qué significa el punto verde que aparece en distintos espacios dentro de WhatsApp?

La aplicación de mensajería por excelencia vive constantes cambios, y en ocasiones ni siquiera nos percatamos de que hubo modificaciones dentro de la app y eso genera incomodidad. Ante eso, una duda general que existe en estos momentos tiene como protagonista un punto verde. Este sale en varios espacios dentro de WhatsApp y aquí te platicamos de qué se trata.

Aunque muchos se han alertado al percatarse de este asunto, precisamente es lo contrario. Y es que cuando el punto verde aparece en la parte de arriba, regularmente al lado del ícono de la batería, es para avisarte que algunas herramientas están siendo utilizadas o que están ejecutándose en ese momento. Pero sin más, aquí todos los detalles.

¿El punto verde es un fallo en la aplicación de WhatsApp?

Como se comentaba anteriormente, no. Esta es una alerta que tu propio teléfono te hace para que tú sepas que algunas cosas se están ejecutando en ese momento. Es decir, cuando ocurre en WhatsApp es porque estás tomando una foto en la aplicación, están llamando a alguien o estás grabando un audio. Precisamente es una herramienta para protegerte y anunciarte que la cámara o el micrófono están activados.

En un inicio todos se alertaron en demasía, porque realmente no habían puesto atención a este tipo de detalles. Esto ocurre así en dispositivos iPhone o Android, por ello no debes preocuparte. Incluso el secreto que te compartimos es que esto ocurre así con todas las aplicaciones que tienen acceso al micrófono y a la cámara de tu celular, no solo en WhatsApp.

¿Puedo desactivar el punto verde de WhatsApp y el resto de aplicaciones?

La respuesta inmediata es sí, pero dado el propio funcionamiento de las aplicaciones como las redes sociales, es imposible que funcionen en su dinámica normal si desactivas el acceso al micrófono o a la cámara. El punto como tal no desaparecerá, sin embargo puedes desactivar estos espacios, pero repitiendo que no resulta práctico para la mejor experiencia dentro de tus redes digitales.

