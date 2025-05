Mucho cuidado: ¿Cómo saber si un dolor de estómago es peligroso?

Un dolor de estómago puede ser cualquier cosa… desde una simple indigestión hasta una señal de que algo más serio está pasando. Y aunque muchas veces no es para alarmarse, hay ocasiones en las que sí conviene poner atención a los síntomas.

La pregunta es: ¿Cómo distinguir un malestar común de uno que podría necesitar atención médica urgente?

¿Qué tipo de dolor de estómago debería preocupar?

De acuerdo con el portal Mediline Plus, hay dolores que vienen y van, molestan un rato y luego se quitan. Esos suelen estar relacionados con gases, acidez o algún alimento que no cayó bien. Pero si el dolor está muy localizado —por ejemplo, solo del lado derecho o bajo el ombligo— puede ser señal de que un órgano en particular está involucrado, como el apéndice o la vesícula.

También hay que notar cómo se siente el dolor. Si es en forma de calambres suaves y pasajeros, probablemente no sea grave. Pero si el dolor es repentino, intenso o se presenta en forma de cólicos que suben y bajan con fuerza, podría estar relacionado con algo más complejo, como cálculos renales o biliares.

¿Qué señales indican que es mejor ir al médico?

Algunos síntomas no se deben dejar pasar. Por ejemplo, si hay fiebre alta, vómito con sangre, el abdomen se pone duro o si el dolor no mejora con el paso de las horas. Tampoco es buena señal si hay diarrea persistente, sangrado al ir al baño o si el dolor se vuelve más fuerte en poco tiempo.

Si la molestia viene acompañada de otros síntomas como mareo, dificultad para respirar o pérdida de apetito durante varios días, lo más sensato es buscar ayuda médica. También hay que tener más cuidado si se está embarazada, si se tienen antecedentes digestivos o si se está recibiendo tratamiento por alguna enfermedad crónica.

¿Qué se puede hacer en casa si el dolor abdominal es leve?

Cuando el dolor es tolerable y no hay señales de alarma, se puede empezar por lo básico: Descansar, tomar agua y evitar comidas pesadas. Un poco de arroz, pan tostado o galletas saladas puede ayudar si ya han pasado algunas horas sin vomitar. Lo que hay que evitar a toda costa es la automedicación.

También sirve prestar atención a lo que se comió antes del malestar, si hay estrés acumulado o si hay algún alimento que siempre cae mal. A veces, con hacer pequeños cambios en la alimentación, tomar más agua y bajar el ritmo, el cuerpo se estabiliza solo.

Pero si algo no cuadra, si el dolor crece o simplemente hay una corazonada de que algo no está bien, vale más ir a revisarse. Porque cuando se trata de salud, es importante actuar a tiempo que lamentarse después.