No es un meme: una fotografía firmada por Chayanne ("el papá de todo México") puede alcanzar casi los 6 mil pesos mexicanos en plataformas de coleccionismo.

Sí, ese ídolo de las tías (y de media generación) no solo sigue llenando conciertos, también está haciendo historia entre quienes coleccionan objetos firmados por artistas icónicos del pop latino.

Lo que más eleva el valor de este tipo de artículos es que la firma sea auténtica y certificada. Hay fotos de 21 x 26 cm con el autógrafo original de Chayanne, firmadas con plumón metálico, que incluyen certificaciones como las de JSA (James Spence Authentication), una de las casas más reconocidas en la validación de memorabilia artística.

Cuando se tiene esa garantía, el precio sube y, con él, el interés de fans, coleccionistas y hasta inversionistas.

¿Por qué la firma de Chayanne tiene tanta demanda?

Chayanne no es solo un artista con más de cuatro décadas de trayectoria, es también un símbolo de carisma, energía y romanticismo. Por eso, su autógrafo no es un simple garabato, es un pedazo de historia del pop latino. A eso se suma que no suele firmar masivamente, lo que vuelve sus autógrafos algo bastante exclusivo.

Además, hay un factor emocional: tener algo firmado por quien interpretó “Tiempo de Vals” o “Torero” conecta directamente con los recuerdos de juventud, las fiestas familiares y las tardes frente a la televisión. Esa nostalgia vale, y mucho.

Crédito: HOMMAX ¿Tienes una foto firmada por Chayanne? Podrían pagarte miles por ella

¿Dónde se puede vender una foto firmada por Chayanne?

Las plataformas de venta en línea como Mercado Libre, eBay o Etsy son lugares donde regularmente se subastan o venden artículos firmados por artistas. En estos sitios, los precios dependen del estado del artículo, su autenticidad, si viene enmarcado, y claro, la historia que lo acompaña.

También hay ferias de memorabilia y comunidades especializadas en redes donde estas piezas se cotizan muy bien, sobre todo si el autógrafo está intacto y cuenta con un certificado verificable. Si la foto incluye detalles únicos o fue tomada en algún evento especial, su precio puede subir aún más.

Una firma de Chayanne no solo es motivo de suspiros, también puede representar una suma interesante de dinero.