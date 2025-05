¡Atención! La menopausia podría causar problemas mentales y muchas mujeres lo desconocían

Se habla mucho de la menopausia en términos físicos: los sofocos, los cambios hormonales, el adiós a la menstruación. Pero hay algo de lo que casi no se dice nada, aunque muchas lo viven en silencio: el impacto que esta etapa tiene sobre los problemas mentales.

Ansiedad que no se entiende, bajones de ánimo, dificultad para concentrarse, una sensación de estar perdida o desconectada, son algunos de los síntomas, según Mayo Clinic. No, no es exageración ni “cosas de la edad”. Es real, y muchísimas mujeres no sabían que todo esto también puede ser parte de la menopausia.

¿Qué tipo de síntomas mentales puede causar la menopausia?

Hay quienes atraviesan esta etapa sin mayores cambios. Pero otras comienzan a sentirse raras. Se les olvidan cosas sencillas, pierden el hilo de una conversación o se frustran con facilidad. Otras simplemente ya no se reconocen: se sienten más irritables, tristes o confundidas sin saber bien por qué.

Durante mucho tiempo, estos síntomas se interpretaron como estrés, cansancio o incluso una crisis emocional sin nombre. Pero hoy se sabe que los cambios hormonales también afectan la forma en que funciona el cerebro.

No es tu imaginación. No estás “volviéndote loca”. Es tu cuerpo atravesando una transición profunda, que también toca la mente y las emociones.

¿Por qué se altera tanto el estado de ánimo durante esta etapa?

A medida que bajan los niveles de estrógeno y progesterona, también lo hacen los neurotransmisores que ayudan a regular el estado de ánimo. Por eso no es raro sentir irritabilidad, ansiedad, cambios en el sueño, en la concentración o en el deseo sexual.

Y como a eso se le suman noches mal dormidas, cambios físicos que pesan y una vida que sigue exigiendo, es lógico que muchas mujeres se sientan sobrepasadas.

Lo peor es que nadie lo explica. Se supone que es una etapa “normal”, pero nadie te prepara para el torbellino mental que puede traer. No se habla en voz alta, no se enseña y, muchas veces, ni siquiera se pregunta.

¿Qué ayuda a sobrellevar mejor la menopausia cuando también afecta la mente?

Lo primero es no culparse por sentir lo que se siente. Esta etapa no se resuelve aguantando en silencio ni barriendo lo incómodo debajo de la alfombra. Se necesita información, empatía y, sobre todo, herramientas.

Algunas encuentran alivio en la terapia hormonal, otras con psicoterapia, movimiento corporal, cambios en la alimentación o simplemente poniendo en palabras todo eso que parecía inentendible.

Cada cuerpo vive la menopausia de forma distinta. No hay una receta perfecta. Pero lo que sí se puede hacer es dejar de vivirlo con culpa o en aislamiento. Hablarlo, reconocerse, pedir ayuda si se necesita. Y saber que no hay nada mal en cambiar, en llorar sin razón, en necesitar una pausa.

La menopausia, aunque nos la vendieron como el final de algo, también puede ser un punto de partida. Una oportunidad para poner el foco en una misma, reconectar, y vivir esta etapa con menos exigencia y más verdad.