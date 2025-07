Es con una planta típica: el antiguo truco para limpiar energías negativas que hoy vuelve a funcionar

Existen momentos en los que el ambiente en casa se siente raro: pesadez en el aire, discusiones sin motivo, cansancio que no se quita. Y a veces, la respuesta no está en dormir más o abrir las ventanas, sino en lo que no se ve. Afortunadamente, existe un truco con una planta para limpiar energías negativas.

Sí, la energía también se estanca, sobre todo cuando hay visitas que dejan su mal humor, envidia o simplemente una vibra densa. Para esos casos, hay un remedio natural que ha pasado de generación en generación: la ruda.

¿Para qué sirve trapear con ruda y por qué muchas personas lo siguen haciendo?

Durante años, la ruda ha sido una planta muy valorada por sus propiedades esotéricas. Se le considera protectora, fuerte, incluso un poco brava, y por eso no cualquiera puede manipularla.

Aun así, su capacidad para absorber cargas negativas y “barrer” simbólicamente lo que está de más, sigue siendo reconocida en muchas culturas.

Trapear con ruda no es solo una tradición, es una forma de renovar los espacios y devolver el equilibrio al hogar. Es común que después de una visita incómoda o una temporada emocionalmente pesada, se recurra a este ritual para limpiar en serio.

¿Cómo preparar el agua con ruda para hacer una limpieza energética?

El proceso es muy sencillo, pero tiene su carga simbólica. Se recomienda cortar una ramita fresca (con respeto, siempre), hervirla en aproximadamente dos litros de agua y dejarla reposar por una hora.

Esa infusión se mezcla después con agua limpia, en un balde, y se utiliza como último paso tras haber hecho la limpieza habitual del hogar.

El último trapeado con esta mezcla puede dejar el agua turbia o incluso negra, y se interpreta como señal de que la planta hizo su trabajo: absorber lo que no debía quedarse.

¿Cada cuánto se recomienda limpiar la casa con ruda?

No existe una regla estricta, pero muchas personas lo hacen una vez al mes, en luna menguante o después de eventos fuertes: peleas, pérdidas, visitas intensas.

Otras lo reservan para cuando “el ambiente se siente raro” y lo usan como una herramienta de descarga y renovación.

La clave está en observar cómo responde el entorno. Cuando después de limpiar con ruda hay más calma, más ligereza y hasta mejor sueño… entonces vale la pena repetirlo.