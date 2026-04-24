Los signos alcanzados por la buena suerte hoy 24 de abril gracias a la Luna en Cuarto Creciente

Este 24 de abril de 2026, el cielo presenta una configuración clave con la Luna en Cuarto Creciente en Leo: una fase que impulsa acción, decisiones y avances concretos. Este momento del ciclo lunar marca un punto de crecimiento para varios signos del zodiaco: aquello que comenzó a gestarse días atrás ahora pide movimiento, compromiso y determinación.

Según la astrología, la energía leonina suma un plus de confianza, creatividad y deseo de protagonismo, generando un clima ideal para destacarse y tomar iniciativas. En este contexto, algunos signos se verán especialmente favorecidos, recibiendo un impulso de buena suerte que puede traducirse en oportunidades, noticias positivas o avances significativos.

Astrología. ¿Cuáles son los signos más favorecidos por el Cuarto Creciente de la Luna en Leo este 24 de abril?

Aries : este tránsito potencia tu iniciativa y te brinda oportunidades para avanzar en proyectos personales. Podrías recibir una propuesta o reconocimiento que confirme que estás en el camino correcto. En lo afectivo, mayor claridad para expresar lo que deseas.

: este tránsito potencia tu iniciativa y te brinda oportunidades para avanzar en proyectos personales. Podrías recibir una propuesta o reconocimiento que confirme que estás en el camino correcto. En lo afectivo, mayor claridad para expresar lo que deseas. Géminis : la buena suerte llega a través de la comunicación. Un mensaje, reunión o idea puede abrirte puertas importantes. Es un excelente momento para negociar, proponer o iniciar conversaciones clave.

: la buena suerte llega a través de la comunicación. Un mensaje, reunión o idea puede abrirte puertas importantes. Es un excelente momento para negociar, proponer o iniciar conversaciones clave. Leo : la Luna en tu signo te otorga visibilidad, energía y magnetismo. Todo lo que inicies hoy tiene altas probabilidades de prosperar. Es un día para tomar decisiones importantes.

: la Luna en tu signo te otorga visibilidad, energía y magnetismo. Todo lo que inicies hoy tiene altas probabilidades de prosperar. Es un día para tomar decisiones importantes. Libra : se activan vínculos y proyectos compartidos. Puedes recibir apoyo inesperado o conectar con personas que impulsan tu crecimiento. En lo personal, mayor armonía y entendimiento.

: se activan vínculos y proyectos compartidos. Puedes recibir apoyo inesperado o conectar con personas que impulsan tu crecimiento. En lo personal, mayor armonía y entendimiento. Sagitario : expansión y nuevas oportunidades. Este tránsito favorece viajes, estudios o propuestas que amplían tu horizonte. La buena suerte aparece cuando te animas a salir de la rutina.

: expansión y nuevas oportunidades. Este tránsito favorece viajes, estudios o propuestas que amplían tu horizonte. La buena suerte aparece cuando te animas a salir de la rutina. Acuario: movimientos positivos en relaciones. Una conversación o encuentro puede cambiar el rumbo de un vínculo. También se abren oportunidades a través de asociaciones.

Luna en Cuarto Creciente en Leo: ¿Cuál es la energía disponible de este tránsito lunar?

La Luna en Cuarto Creciente en Leo representa un momento de acción dentro del ciclo lunar. Tras la Luna Nueva en Aries, esta fase impulsa a tomar decisiones, enfrentar desafíos y avanzar con lo que ya se ha iniciado.

Al darse en Leo, la energía disponible se vuelve más intensa, creativa y orientada a la autoexpresión. Este tránsito invita a confiar en uno mismo, mostrarse sin miedo y asumir un rol protagónico en la propia vida.

Es un período ideal para concretar ideas, dar pasos firmes y sostener el esfuerzo necesario para lograr objetivos. También favorece el reconocimiento, la visibilidad y todo lo relacionado con proyectos creativos o personales.

Sin embargo, al tratarse de una fase de crecimiento, puede implicar cierta tensión o exigencia. La clave estará en no retroceder frente a los desafíos, sino utilizarlos como impulso para avanzar.

En términos generales, la Luna en Cuarto Creciente en Leo ofrece una combinación poderosa: acción más confianza. Una oportunidad para tomar el control, avanzar con determinación y aprovechar la buena suerte disponible.