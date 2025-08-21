Esta moneda es de 2009 y la venden en miles de pesos en México: la podrías tener guardada

¿Quién diría que una simple moneda de 5 pesos podría terminar convertida en un tesoro en internet? Pues justo eso está pasando con una pieza que salió en 2009, dedicada a Eulalio Gutiérrez, dentro de la colección del Bicentenario de la Revolución.

Aunque en su momento circulaba como cualquier otra divisa y hasta se usaba para pagar en la tiendita de la esquina, hoy hay personas que están pidiendo hasta 320 mil pesos en Mercado Libre. Pero, ¿qué la hace tan valiosa?

¿Por qué piden tanto dinero por una moneda de 5 pesos?

Según el Banco de México (Banxico), forma parte de una serie conmemorativa que rinde homenaje a personajes históricos de la Revolución Mexicana. Está elaborada con bronce y aluminio en el centro, rodeada de acero inoxidable. Pesa casi 8 gramos y mide 25 milímetros.

Su valor no radica tanto en el material, sino en el interés de los coleccionistas. Para ellos, contar con una moneda bien conservada, con brillo intacto y sin desgaste, es como poseer una joya rara que pocos pueden tener.

¿Cómo reconocer la moneda conmemorativa de 5 pesos de Eulalio Gutiérrez?

Es fácil identificarla: en una de sus caras aparece el rostro de Eulalio Gutiérrez con su nombre grabado, junto con la leyenda del Bicentenario de la Revolución. En la otra, como siempre, el Escudo Nacional.

Si resulta que tienes una guardada en un cajón o entre los recuerdos familiares, lo importante es revisar que esté en buen estado. Mientras mejor conservada esté, más atractiva resulta para quienes buscan completar sus colecciones.

¿Realmente vale mucho una moneda de 5 pesos como esta?

El valor de una moneda lo determina un experto en la numismática. En ocasiones, los precios que se ven en plataformas pueden sonar desorbitados, pero esa cifra final depende de la demanda y, sobre todo, de lo que alguien esté dispuesto a pagar.

Lo interesante es que nunca se sabe: una moneda que parecía común y corriente puede terminar siendo muy buscada, y quizá alguien la tenga olvidada sin imaginar su valor actual.

Por eso, si crees tener una pieza de valor, desempólvala y llévala a revisión para encontrar su precio real.