Esto es lo que debes hacer para ahuyentar la mala suerte por la Luna negra

La Astrología siempre toma elementos del universo para darle forma a sus predicciones que luego vuelca en cada uno de los doces signos del zodiaco. Ahora, el evento que se lleva toda la atención de los seguidores de esta creencia es la Luna negra que tendrá lugar este sábado 23 de agosto.

Al analizar los distintos eventos astronómicos, la Astrología realiza una interpretación de energías, les otorga significados y las emparenta con diversos ámbitos de la vida de las personas. Por tal motivo, quienes siguen a esta creencia confían en la existencia de una relación directa entre el universo y sus vidas.

¡No gastes de más! Estos son los mejores tips para ahorrar en el regreso a clases TV Azteca [VIDEO] ¿Intercambiar? El consultor financiero, Luis Ramírez, nos da los mejores tips para ahorrar en este regreso a clases en el reportaje de Alejandra Carvajal.

¿Qué es la Luna negra?

El término Luna negra no forma parte de los conceptos oficiales del ámbito de la astronomía sino que es una forma que se utiliza entre quienes creen en la Astrología para designar a un evento muy particular. Se trata de la coincidencia de dos Lunas Nuevas dentro de un mismo mes.

Este evento tendrá lugar este sábado 23 de agosto, convirtiéndose en la tercera de las cuatro Lunas Nuevas que habrá este año. Quienes observen hacia el cielo en México, lo encontrarán más oscuro que se costumbre ante la ausencia del satélite.

¿Cómo ahuyentar la mala suerte?

En el ámbito de la Astrología, la Luna negra abre paso a una etapa de cambios profundos en la vida de las personas en donde las cargas emocionales son soltadas. Por lo tanto, desde esta creencia afirman que resulta necesario llevar a cabo ciertas acciones para poder atraer las energías positivas y ahuyentar a la mala suerte.

Para que la suerte nos acompañe, la Astrología aconseja aprovechar las energías de la Luna negra y meditar por unos 15 minutos. El objetivo es plantearse objetivos, liberarse de todo lo que duele por dentro y reconocer errores. La etapa de renovación ha llegado.