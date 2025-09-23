Podrías ganar el Powerball desde México: cómo jugar a la millonaria lotería de Estados Unidos

El Powerball es una de las loterías más famosas del mundo, con premios que alcanzan cifras millonarias en dólares. Aunque es un sorteo de Estados Unidos (EE.UU.), muchos se preguntan si es posible jugar desde México. La respuesta es sí, pero con un proceso especial que vale la pena conocer. Aquí te decimos el paso a paso para registrarte en línea y tener la oportunidad de ganar millones.

¿Cómo jugar Powerball desde México paso a paso?

Si quieres probar suerte desde México, este es el proceso que debes seguir para jugar en línea el Powerball:



Elige una plataforma autorizada

Busca un servicio internacional de loterías en línea que esté regulado y cuente con buena reputación. Estas plataformas compran el boleto en EUA en tu nombre. Regístrate con tus datos reales

Necesitas una cuenta con tu nombre completo, correo y un método de pago válido. Esto es importante para reclamar cualquier premio. Selecciona tus números

Elige cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. También existe la opción de “Quick Pick”, donde el sistema selecciona al azar. Confirma y paga tu boleto

Realiza el pago en línea con tarjeta de crédito o débito. La plataforma debe enviarte un comprobante digital del boleto. Espera el sorteo

El Powerball se celebra cada miércoles y sábado por la noche. Los resultados suelen publicarse minutos después en el sitio oficial. Revisa si ganaste

Si tu boleto resulta ganador

Canva Cómo jugar Powerball desde México y tener posibilidades de ganar

¿Se puede jugar el Powerball desde México?

Un mexicano puede participar en el Powerball incluso sin vivir en Estados Unidos. Lo importante es hacerlo por las vías correctas: comprando boletos cuando se viaja físicamente a ese país o a través de servicios en línea autorizados que funcionan como intermediarios.

¿Puede un mexicano cobrar un premio del Powerball?

Las reglas del Powerball no limitan la participación por nacionalidad. En caso de un premio mayor, el ganador debe acudir en persona a cobrarlo en EU, además de pagar los impuestos correspondientes en ese país.