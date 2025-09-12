Esto ganarías en el Powerball, la lotería de Estados Unidos si juegas desde México

Si alguna vez soñaste con hacerte millonaria de la noche a la mañana, quizá deberías voltear a ver el Powerball, esa famosa lotería de Estados Unidos que entrega premios gigantescos… y sí, desde México también puedes participar. No necesitas visa, ni viajar a otro país, ni hacer cosas raras. Basta con tener internet, un par de minutos y mucha, mucha suerte. Aquí te decimos cómo hacerle.

¿Se puede jugar al Powerball desde México? Así funciona

Aunque muchos lo dudan, lo cierto es que jugar al Powerball desde México es 100% legal. No hay ninguna ley que lo impida y puedes hacerlo cómodamente desde casa, a través de plataformas seguras que te permiten elegir tus números y participar como si tuvieras el boleto en la mano.

Canva Cómo jugar Powerball desde México

Los sorteos se hacen tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, a las 9:59 p. m. (hora del centro de México). Solo necesitas tener más de 18 años, una tarjeta con fondos, y entrar al sitio web adecuado. Puedes jugar tú sola o entrar a una “peña” (grupos de personas que compran varios boletos juntos y comparten el premio).

¿Cuánto dinero puedes ganar en el Powerball?

Esta es la parte emocionante. Si aciertas los 5 números principales y la famosa Powerball, te llevas el premio mayor, que puede superar fácilmente los mil millones de dólares. Pero no necesitas tener tanta suerte para llevarte algo. Estos son los premios más comunes:



5 + Powerball : el premio mayor

: el premio mayor 5 números sin Powerball : 1 millón de dólares

: 1 millón de dólares 4 + Powerball : 50,000 dólares

: 50,000 dólares 3 + Powerball : 100 dólares

: 100 dólares 2 + Powerball : 7 dólares

: 7 dólares 1 + Powerball: 4 dólares

Y si agregas la opción Power Play (te cuesta 1 dólar más), puedes duplicar o incluso multiplicar tus premios hasta por 10. Es decir, si ganas 100 dólares y te toca Power Play x5, ¡te llevas 500!

¿Y si ganas? Así se cobra el Powerball desde México

Los premios pequeños te los depositan directamente en tu cuenta. Pero si te toca un premio millonario, tal vez tengas que ir a Estados Unidos a reclamarlo (aunque algunas plataformas ofrecen apoyo legal para esto). Lo importante es que el dinero sí se puede cobrar, aunque estés en México.

(ESPECIAL) Puedes jugar Powerball desde México.

Y sí, los premios pagan impuestos, pero gracias a un acuerdo entre ambos países, no te los cobrarán doble. Aun así, si ganas una buena lana, lo mejor es que te apoyes en un asesor fiscal que te diga exactamente cómo hacer todo bien y sin

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?

Aquí te dejamos el desglose:



Powerball solo: US$2

solo: US$2 Powerball + Power Play: US$3

+ Power Play: US$3 Powerball + Double Play : US$3

: US$3 Todo junto (Powerball + Power Play + Double Play): US$4

Double Play es otro sorteo extra que te da más chances de ganar hasta 10 millones de dólares, y si participas en grupo (las peñas), puedes jugar más números y aumentar tus posibilidades sin gastar tanto.