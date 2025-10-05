¿Susana Zabaleta defiende a Ángela Aguilar? Así insultó a Christian Nodal

Desde que Ángela Aguilar inició su relación con Christian Nodal, se ha convertido en un foco de fuertes comentarios hacia ella, criticando su físico, su desempeño musical y los mínimos errores que realice, siendo un difícil momento para ella al encontrarse constantemente en el ojo del huracán de los chismes.

En una reciente entrevista, Susana Zabaleta aprovechó el momento para hablar al respecto de las constantes críticas que ha recibido la joven cantante mexicana. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué comentó Susana Zabaleta al respecto?

Durante su visita a San Pedro Garza García (Nuevo León), la cantante mexicana fue entrevistada por el medio de Telediario Mediodía con la conductora María Julia Lafuente. Explicando que realizará un concierto en vivo, cantando canciones muy reconocidas por el público.

Además de promocionar su presentación, Susana Zabaleta aprovechó el momento para hablar sobre Ángela Aguilar. Justamente en el minuto 13, explico que siempre le echan la culpa a la mujer en la mayoría de las situaciones.

Detallando qué Nodal fue el problema durante su relación, y al final quien está tomando toda la responsabilidad de la situación es Ángela Aguilar, puesto que él engañó a su esposa. Siendo un claro ejemplo de que también los hombres deben ser responsabilizados de sus actos.

¿Qué comentó Susana Zabaleta sobre su relación?

Por otra parte, Susana Zabaleta, usó el espacio para hablar sobre su relación con Ricardo Pérez. Donde fue cuestionada si ya había pensado en formalizar la relación, donde ella aprovechó para mostrar un hermoso anillo, lo que parecía ser un regalo por parte de su familia.

Incluso, explicó que todo lo sucedido en el aeropuerto con su pareja, no se arrepiente, puesto que él solamente se encargó de defender a su pareja. Además, de detallar que la parodia que hizo su novio, aunque le encantó, muchos medios de comunicación la tomaron como una ofensa.

Por último, la cantante mexicana aprovechó para aclarar sobre todos los rumores que se crearon sobre la supuesta infidelidad de Ricardo Pérez. Detallando que con dichas situaciones, olvidan la carrera musical para darle prioridad a los temas de morbo.