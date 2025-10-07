inklusion logo Sitio accesible
Esta es la casa del Infonavit que te tocaría, según tu signo zodiacal: ¿te gusta o no?

Una divertida guía zodiacal revela qué tipo de casa del Infonavit se adapta mejor a tu energía según tu signo: algunas sorpresas te van a encantar.

Paulina Del Rincón | DR
Dicen que el universo tiene sus formas misteriosas de acomodar las cosas, incluso cuando se trata de elegir una casa. Y aunque el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) evalúa tu crédito, ingresos y semanas cotizadas, hoy quisimos imaginar qué tipo de casa te tocaría según tu signo zodiacal.

No es una asesoría hipotecaria, es una mirada astrológica a tus gustos, tu energía y cómo sería ese hogar que vibraría contigo. ¿Listo para ver si el horóscopo inmobiliario de la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT te favorece?

Aries, Tauro, Géminis y Cáncer: ¿qué tipo de casa Infonavit les quedaría?

Aries (21 marzo - 19 abril)

Una casa nueva, minimalista, de esas que apenas tienen muebles, pero ya estás pensando en ponerle un gimnasio. Ventanas grandes, patio amplio y espacio para iniciar mil proyectos (aunque no todos los termines).

  • Ideal: Modelo de vivienda nueva con terreno adicional en fraccionamiento reciente.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tú necesitas comodidad y estabilidad. Una casa tipo dúplex, bien ubicada, con cocina grande y espacio para un jardín con plantas aromáticas.

  • Ideal: Vivienda en condominio con acabados mejorados y ubicación céntrica.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Te tocaría una casa de dos pisos, con muchas habitaciones (aunque vivas solo), porque necesitas espacio para trabajar, estudiar, grabar podcasts y recibir visitas espontáneas.

  • Ideal: Modelo de vivienda tradicional de dos niveles, adaptable.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

La casa para ti tiene que sentirse como nido. Algo acogedor, con buena iluminación, espacio para la familia, cortinas lindas y un lugarcito especial para tus recuerdos.

  • Ideal: Vivienda en fraccionamiento tranquilo, de una planta con patio interior.
¿Cuál será la casa del Infonavit ideal para ti, según la astrología?

¿Cuál sería la casa del Infonavit ideal para Leo, Virgo, Libra y Escorpio?

Leo (23 julio - 22 agosto)

Tu casa no va a pasar desapercibida. Te tocaría una con fachada vistosa, pisos brillosos, y si se puede, escaleras. Te gusta que luzca y que digan “¡wow!”.

  • Ideal: Vivienda con acabados personalizados y espacios abiertos para recibir visitas.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tú necesitas orden. Tu casa sería nueva, sin detalles, sin humedad, con closets amplios y cocina organizada. Y sí, con espacio para archivar todo.

  • Ideal: Casa en fraccionamiento nuevo, con opción de ampliación y acabados neutros.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Te tocaría una casa luminosa, estética, con buena distribución y espacio para colgar tus cuadros o poner una lámpara vintage que combine con todo.

  • Ideal: Vivienda con diseño armónico, preferentemente en privada o condominio.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Tu hogar ideal tiene que tener privacidad, paredes gruesas, recámara con baño propio, y si se puede, un estudio para tus secretos.

  • Ideal: Vivienda independiente con portón, patio cerrado y doble acceso.
Esta es la casa del Infonavit perfecta según tu signo zodiacal

Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: ¿cómo sería su casa ideal según su signo?

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

No necesitas lujos, pero sí libertad. Una casa amplia, con patio grande o una azotea con vista. El chiste es que no te sientas encerrado.

  • Ideal: Vivienda de una planta con terraza, o unidad en esquina con más terreno.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Responsable y práctico. Tu casa es funcional, bien construida, en zona segura y con espacio para crecer. Es tu inversión a futuro.

  • Ideal: Vivienda con opción de ampliación vertical y ubicada cerca de centros laborales.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Te tocaría algo diferente: una casa con diseño poco convencional, quizá con techo alto o detalles en colores. Y claro, espacio para una planta solar.

  • Ideal: Vivienda tipo loft o modelo ecológico en desarrollos sustentables.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Necesitas paz. Una casa donde te sientas a salvo, con ventanas para ver el atardecer, un rincón para tus meditaciones y espacio para tus mascotas.

  • Ideal: Vivienda con patio, luz natural y posibilidad de jardín interior.
