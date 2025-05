Que no te engañen: así puedes saber por ti mismo si tu miel es 100% pura de abeja

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) define a la miel como un alimento nutritivo, saludable y natural producido por la abeja. Asimismo, señala que sus propiedades benéficas van más allá del uso como endulzante, ya que, además, es un producto rico en sales minerales, enzimas, vitaminas y proteínas que le aportan al cuerpo humano propiedades nutritivas y organolépticas únicas.

¿Cómo saber si la miel de abejas es 100% pura?

Las autoridades mexicanas señalan que no todas las mieles son legítimas, es decir, no todas las producciones de este alimento contienen una fórmula 100% pura de abeja, por lo cual, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es preciso tomar en cuenta las siguientes consideraciones para que no te engañen:



Lee la etiqueta: si tu miel lleva cualquier otro componente añadido, como glucosa comercial, azúcar común o jarabe de maíz de alta fructosa, este producto ya no puede ser considerado como legítimo.

si tu miel lleva cualquier otro componente añadido, como glucosa comercial, azúcar común o jarabe de maíz de alta fructosa, este producto ya no puede ser considerado como legítimo. Toma en cuenta que la miel no caduca, es decir que no se echa a perder: si la etiqueta del producto dice “consumo preferente” y acota una fecha de caducidad, es probable que la preparación no sea legítima.

es decir que no se echa a perder: si la etiqueta del producto dice “consumo preferente” y acota una fecha de caducidad, es probable que la preparación no sea legítima. El departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la UNAM, asegura que la mejor forma de reconocer la miel es aquella que se cristaliza.

¿Qué beneficios tiene la miel 100% pura de abeja?

De tratarse de un producto 100% puro de abeja, la miel puede tener toda una serie de beneficios para la salud del ser humano. Cleveland Clinic enlista los siguientes:



Es una excelente fuente de energía, sin grasa y con trazas de fibra y proteína.

Es un alimento alto en antioxidantes, por lo tanto su consumo puede ayudar a prevenir el cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades autoinmunes.

Tiene propiedades antiinflamatorias.

Puede aliviar la tos y el dolor de garganta.

Ayuda a tratar heridas y quemaduras.

Puede ayudar a eliminar el acné.

Protege el sistema cardiovascular.

Alivia los síntomas de la gastroenteritis.

Prevenir trastornos de la memoria.