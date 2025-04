Bajar de peso: ¿Cuál es el té que debes tomar en ayunas si quieres perder grasa?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el peso no es el único parámetro para medir la salud de una persona, y es que más que bajar algunos kilos lo que se necesita es perder grasa, cosa en la que existe un té muy efectivo que nos ayuda a lograr nuestros objetivos.

Según lo que indican expertos, este té puede ser tomado en ayudas como una fuente de antioxidantes y también para brindar nutrientes a nuestro cuerpo y como diurético que nos ayuda a evitar la retención de líquidos, entre muchas otras cosas.

Este es el té que debes tomar para bajar de peso

Si lo que quieres es bajar de peso y perder la mayor cantidad de grasa posible lo mejor es acudir con un nutricionista o con un endocrinólogo, así podrás evaluar tu estado de salud antes de someterte a un plan de alimentación que incluya dieta y ejercicio.

Si el amor no es el remedio, para qué está el corazón en el pecho, para qué existen las rosas y el jardín…🎵🎶♥️ y mi té verde lo sabe. pic.twitter.com/x4s0GxjQyr — Lila (@alvarezb_) March 31, 2025

Tomando en cuenta lo anterior, expertos en la materia recomiendan auxiliarnos tomando un té verde o un té de jengibre por las mañanas y en ayunas, estos dos sabores se pueden ir intercalando para así complementar nuestra alimentación con los nutrientes que nos ofrecen.

Ambos ingredientes son antioxidantes y acompañados de un déficit calórico y de ejercicios de fuerza y cardiovasculares, como los pilates y las pesas o correr y andar en bicicleta, en pocas semanas podremos ver los resultados reflejados en la báscula.

1. Té de jengibre



Beneficios:



• Acelera el metabolismo

• Fortalece el sistema inmunológico

• Alivia las náuseas pic.twitter.com/TsxXC4HjVx — Jesus Osorio (@jesus_osorior) February 28, 2025

Es importante tomar en cuenta que cada persona tiene un proceso diferente y que la clave para poder lograr nuestros objetivos es la constancia, no importa que no siempre sea perfecto, pero sí es necesario que no dejes de intentarlo y que cada día lo hagas lo mejor posible.

Cuidar de nuestra salud manteniendo un peso estable , un porcentaje de grasa y de músculo adecuados y descansando lo suficiente, es esencial para poder disfrutar de nuestro día a día y sentirnos bien por dentro y por fuera.