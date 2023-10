¿Los integrantes de La Banda El Recodo podrían participar en un reality?

Los integrantes de La Banda El Recodo, le dicen no, no, no a participar en un reality show, aquí sus razones.

Y sería muy difícil y sería muy irresponsable de nuestra parte, cancelar por querer hacer un reality, nuestros respetos para todos los que hacen todo ese tipo de entretenimiento. Sin embargo, nosotros nos dedicamos a la música y nosotros no lo aguantaríamos, no por el reality, sino porque nosotros nos dedicamos a la música y no aguantaríamos estar sin música

Ninguno de los dos equipos quiso dejar ir el triunfo del Sin Palabras

Nos ha pasado por la cabeza, pero de verdad, no nos vemos en ese sentido, porque nos aislaríamos completamente de lo que sabemos hacer

¿Tienen planes para hacer nuevas colaboraciones?

Mejor se enfocan en la música y en funcionar su género con otros, sin prejuicios.

Pues estamos abiertos, mejor dicho estamos dispuestos, porque la palabra abiertos en Sinaloa se escucha medio rara, claro, poder experimentar nuevas cosas con otros exponentes de nuestra música, y también poder compartir nuestro género, el género de la música de banda y que sean los otros exponentes también, los que se puedan unir al sonido de la música de banda

¿Cómo se sienten con su nominación al Latin Grammy?

El Recodo, está gozando de mucho éxito y agradecen todo el apoyo recibido por parte de sus miles de fans, junto con su reciente nominación al Latin Grammy.

