Caso La Polar: FGJCDMX regresó el local a sus dueños tras asesinato.

Tremendo escándalo se generó en el restaurante La Polar a principios de año luego de que personal del establecimiento matara a golpes a un cliente que aparentemente reclamó un cobro excesivo en su cuenta y malos tratos.

No obstante, meses después y por extraño que parezca, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) retiró la seguridad y custodia del establecimiento y se lo devolvió a sus dueños.

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¿Por qué retiraron la custodia de La Polar?

La FGJCDMX habría ordenado a la Dirección del Sector Ángel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Policía Preventiva de la Ciudad de México retirar “la custodia al restaurante La Polar, ubicado en Guillermo Prieto, número 129 colonia San Ángel, (…) lo anterior en virtud de que el mismo le fuera devuelto a su propietario por medio del apoderado legal de nombre Salvador Martínez Duarte”.

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Esta información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez a través de sus redes sociales, donde además compartió algunas imágenes del documento colocado en el acceso. También se ven rotos los sellos de clausura, mismos que le fueron colocados tras el asesinato de Antonio Monroy, cliente del establecimiento.

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DEVUELVEN @LaPolar_Cantina a SUS DUEÑOS

La @FiscaliaCDMX retiró la custodia de agentes de @SSC_CDMX del negocio en @AlcCuauhtemocMx donde trabajadores mataron a golpes a un cliente.

Así reportan q ya fue “DEVUELTO a SU PROPIETARIO”



Detalles a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/RzrcUclClR — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 22, 2023

¿La Polar volverá a operar de manera habitual? Hasta el momento se desconoce si La Polar volverá a abrir sus puertas y operará de forma habitual; no obstante, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, se comprometió el pasado 10 de enero a que no reanudaría operaciones después de los hechos que calificó como atroces.

¿Qué sucedió en La Polar?

El occiso, Antonio Monroy, fue brutalmente golpeado por personal de La Polar luego de reclamar un cobro excesivo en su cuenta. Posteriormente, fue abandonado en la calle. Hasta el momento hay tres detenidos por el caso: Braulio “N”, Oskar “N” y Sergio, alias ‘El Chiquilín’. Los dos primeros fueron detenidos en un cateo dentro del bar el pasado 12 de enero cuando decomisaron armas de fuego y dinero en afectivo. Mientras que ‘El Chiquilín’ fue vinculado a proceso por el crimen desde el pasado 11 de marzo.

