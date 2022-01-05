FOTOS | Bárbara de Regil sufre ataque de pánico en pleno vuelo.

Bárbara de Regil pasó las fiestas decembrinas en playas de Nayarit, en donde además de recibir el año disfrutó de un tiempo en familia. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues el regreso a casa no fue como esperaban. ¿Qué sucedió?

La actriz compartió a través de su cuenta de Instagram, que sufrió un terrible incidente durante su vuelo ¡y que hasta tuvo que abandonar el avión! Bárbara confesó que vivió un ataqué de pánico y que jamás le había pasado: “Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión... Sentí una presión en el pecho, taquicardia, sudé frío, temblaba, no podía respirar”. Dijo Bárbara de Regil.

Así que luego de ello, no tuvo otra opción que abandonar el avión. ¿Quieres saber todo lo que pasó? Te contamos más detalles de todo lo sucedido en las fotografías. ¡Checa la galería completa!